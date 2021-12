Oil&Gas : SeaOwl prend livraison de son premier drone de surveillance

Destiné à la surveillance et la protection des champs pétroliers et gaziers offshore, et éventuellement de zones portuaires, le premier drone de surface du groupe français SeaOwl a été livré par Chantier Bretagne Sud (CBS) situé au bord de la ria d’Etel, dans le Morbihan, a appris Mer et Marine. Développé dans le cadre du projet INSPEAR (Innovative Nautical Safety & Protection by Enhanced Autonomous Reconnaissance), cet eng…