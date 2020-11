Olivier Poivre d'Arvor nommé ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes

Le poste d'ambassadeur des pôles était vacant depuis le départ, un peu fracassant, de Ségolène Royal en janvier 2020. Il a été pourvu hier en Conseil des ministres, avec toutefois un intitulé modifié puisqu'il s'agit désormais d'un poste d'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Il a été attribué à Olivier Poivre d'Arvor, connu pour sa passion du monde et de l'aventure maritimes sur lesquels il a écrit de très nombreux livres. Il a quitté en septembre dernier le poste d'ambassadeur de France en Tunisie qu'il occupait depuis 2016. Par ailleurs, Olivier Poivre d'Arvor est également, depuis 2014, président du conseil d'administration du Musée National de la Marine. L'étendue et les prérogatives de ce nouveau poste ne sont pas encore connues et, comme l'indique des sources diplomatiques à Mer et Marine, il doit encore obtenir une feuille de route que l'on imagine interministérielle, entre le quai d'Orsay, le ministère de la Mer et celui de l'Ecologie.

Pour mémoire, le poste d'amabassadeur des pôles, qui dépend du quai d'Orsay, avait été créé en 2009 par le président Nicolas Sarkozy. Il avait été occupé par Michel Rocard, jusqu'à son décès en juillet 2016. Emmanuel Macron avait ensuite nommé Ségolène Royal très peu de temps après son élection en juin 2017.

