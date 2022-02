One Ocean Summit : découvrez le programme

Voulu comme un accélérateur de l’agenda international sur le climat, les océans et la biodiversité, le One Ocean Summit se déroulera du 9 au 11 février à Brest. Avec d’abord deux jours d’ateliers et de forums qui permettront de réunir des centaines de scientifiques et d’experts internationaux. Ils viendront notamment parler de la gouvernance et de la protection des océans, essentiels pour l’avenir de la planète, de la nécessité d’accélérer la connaissance du milieu marin et de ses écosystèmes, ou encore de la décarbonation des activités humaines en mer. Ces deux jours seront suivis, le 11 février, d’une rencontre de haut niveau réunissant une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement. Elle sera présidée par Emmanuel Macron, qui a décidé en septembre dernier de faire des océans un grand pilier de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en matière d’environnement. D’où la décision de décliner le concept du One Planet Summit, inauguré en 2017 et qui vise à réunir décideurs politiques, société civile, entreprises et investisseurs pour accélérer les prises de décisions et leur mise en œuvre concrète.

Mer et Marine, partenaire au sein du Groupe Télégramme de cet évènement majeur pour le monde maritime, vous présente aujourd'hui le programme du One Ocean Summit.

