One Ocean Summit : l'échelon politique entre en scène dans la règlementation des océans

Redonner un portage politique aux projets de conventions visant à la protection des océans. C’est le programme du « segment de haut niveau », c’est-à-dire la réunion d’une quarantaine de chefs d’Etat et de responsables politiques aujourd’hui au One Ocean Summit, à Brest. Emmanuel Macron a inauguré fin 2017 ce type de méthode avec le One Planet Summit, lancé juste après que les Etats-Unis de Trump aient claqué la porte des accords de Paris. Une démarche visant à réunir autour de la table des E…