One Ocean Summit : l’Ifremer pleinement mobilisé avec le forum OneOceanScience et la Rencontre des flottes océanographiques européennes

Lors du One Ocean Summit qui se tiendra à Brest du 9 au 11 février 2022, l’Ifremer sera présent aux côtés des acteurs scientifiques et institutionnels, des chefs d’Etats, pour partager les connaissances et les solutions afin de mieux protéger et restaurer l’océan. Deux événements majeurs organisés par l’institut porteront la voix de la science lors de ce sommet : le Forum OneOceanScience - un tour du monde des sciences océaniques en présence de scientifiques de 10 pays - et une Rencontre des flottes océanographiques européennes. http://oneoceansummit.fr/

