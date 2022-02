La lutte antifouling durable et écologique un enjeu majeur pour l’avenir des océans

A l'occasion du One Ocean Summit, Mer et Marine donne la parole aux chercheurs de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Raphaël Lami expose dans cet article l'importance d'utiliser des antifoulings écologiques.

Qui n’a jamais cherché à décrasser sa salle de bain, à nettoyer sa toiture de multiples salissures ou à récurer la tuyauterie de sa pompe à chaleur ? Sans forcément le savoir, nous sommes tous des consommateurs de produits antifouling. Ils visent à éliminer tout encrassement naturel (ou « fouling ») résultant de la croissance d’organismes et se produisant dès qu’un peu d’humidité est présente.

Le développement des biofilms, un phénomène naturel mais problématique.

Ce phénomène très commun se produit également dans tous les océans. En effet, toute surface immergée dans l’eau est immédiatement recouverte par des microorganismes, comme des bactéries et microalgues, qui forment ce que l’on appelle un « biofilm ». Dans un deuxième temps, après quelques jours ou quelques semaines, des organismes de taille plus importante y adhèrent et se développent, comme des vers tubicoles, des coquillages ou des algues. Ce développement biologique communément appelé biofouling, est parfois nommé « salissures marines » ou « encrassement marin ». Il s’agit d’un processus naturel, qui joue un rôle écologique important et qui est nécessaire au fonctionnement des écosystèmes.

Cependant, la croissance des biofilms sur les surfaces immergées en milieu marin engendre des dégâts considérables pour de nombreuses activités humaines. Ainsi le biofouling induit une surconsommation en carburant des navires (par augmentation des forces de frottement et du poids des bateaux), et favorise la corrosion des coques de bateaux. L’impact économique est important : par exemple, certaines estimations évaluent à 1 milliard de dollars par an le coût du biofouling pour l’US Navy. Enfin, le biofouling entraîne l’introduction d’espèces exotiques parfois invasives dans les écosystèmes, par transport de ces dernières à la surface des navires intercontinentaux.

Des stratégies antifouling nécessaires mais controversées en raison de leur impact écologique.

L’usage de substances antifouling est très ancien. Des historiens mentionnent dans leurs travaux l’usage du plomb par les Romains, de cire par les Phéniciens ou encore de cuivre sur les armes du XIXème siècle. De nos jours, l’usage de substances et de revêtements antifouling pour lutter contre le développement des biosalissures est massif et essentiel au fonctionnement de l’économie.

Les revêtements dits « chimiquement actifs » permettent une libération contrôlée de substances biocides, qui tuent tout organisme se fixant sur la surface que l’on cherche à protéger. Cependant, l’incorporation de tels composés dans ces revêtements est très controversée, car la plupart d’entre eux se sont révélés toxiques pour les organismes et les environnements marins. L’exemple le plus documenté est sans aucun doute celui du tributylétain ou TBT (désormais interdit), qui provoque à des concentrations très faibles des retards de croissance, des malformations ou la mort des organismes sur lesquels il a été testé.

Les revêtements FRCs (pour « Fouling Release Coatings ») présentent des propriétés physiques qui limitent l’adhésion des organismes et favorisent le détachement du biofilm sous l’effet d’une contrainte hydrodynamique, comme celle provoquée par le déplacement d’un navire. Néanmoins, leur mise au point est assez complexe, et leur efficacité se révèle moindre sur les structures immergées qui ne sont pas en mouvement, comme les éoliennes marines, ou les bateaux mouillant de longues périodes dans les ports. Certaines modifications chimiques de ces revêtements sont également controversées, comme l’usage d’huiles siliconées qui pourraient, elles aussi, se révéler toxiques pour l’environnement.

L’ensemble de ces contraintes pousse aujourd’hui de nombreux laboratoires de recherche à identifier, concevoir, optimiser et tester de nouvelles substances et revêtements antifouling, qui doivent se révéler plus durables et plus respectueux de l’environnement que ceux actuellement sur le marché. Leur travail est également stimulé par une règlementation environnementale qui est de plus en plus restrictive dans ce domaine. Mais le défi scientifique est de taille, puisqu’il faut résoudre une équation qui apparaît paradoxale : limiter la croissance d’organismes marins tout en évitant une toxicité des substances utilisées contre ces derniers.

Quelles solutions à l’avenir pour relever le défi des antifouling écologiques et durables ?

Une première solution possible est de s’inspirer de la nature, dans une démarche de biomimétisme, pour identifier de nouvelles substances antifouling qui pourront être incorporées dans des revêtements innovants. En effet, de nombreux organismes marins sécrètent des molécules qui présentent une activité antifouling. C’est le cas par exemple de l’algue rouge Delisea pulchra, chez laquelle une équipe australienne a identifié des furanones halogénées qui limitent la croissance de bactéries sur sa surface. Au laboratoire, nous recherchons plus particulièrement des molécules dites anti-quorum sensing, c’est-à-dire qui perturbent une forme de dialogue chimique naturellement établi entre microorganismes (nommé quorum sensing) et qui conduit au développement du biofilm. Cette stratégie apparaît prometteuse, puisqu’elle permet d’identifier des substances qui inhibent un mécanisme clef de la croissance des biofilms, sans pour autant tuer les organismes cibles : les molécules identifiées ont ainsi une écotoxicité moindre.

Une seconde stratégie possible est de continuer à innover pour la production de FRCs plus efficaces, en particulier dans des conditions d’hydrodynamisme limité. Là encore, s’inspirer de la nature par une approche de biomimétisme peut apporter des solutions originales. Certains organismes, comme les requins, ont une surface très peu colonisée grâce à une peau qui présente au microscope des motifs qui limitent l’adhésion de microorganismes. Ainsi, certains chercheurs tentent de reproduire à la surface des matériaux qu’ils conçoivent des motifs à effet antifouling. Pour accompagner ces équipes, nous avons mis en place à la station marine de Banyuls différents moyens pour tester ces innovations. Nous proposons ainsi une collection de souches de microorganismes marins (bactéries, microalgues) pour tester leurs capacités d’attachement sur des surfaces innovantes, des aquariums à eau de mer circulante pour évaluer en conditions accessibles la colonisation des matériaux, et même des expériences en pleine mer avec le soutien de nos services de plongée et de moyens à la mer. Enfin, nous disposons de tests d’écotoxicité pour évaluer l’innocuité de substances antifouling nouvellement identifiées.

L’enjeu environnemental et économique pour le développement de nouveaux procédés antifouling durables est très important. Il doit être accompagné par un effort conséquent de soutien à la recherche et à l’innovation. Cela est d’autant plus nécessaire que ce défi doit être relevé rapidement, compte tenu de l’importance des pressions anthropiques qui pèsent sur les océans et de l’urgence écologique. C’est en structurant une recherche multidisciplinaire et en favorisant le dialogue entre scientifiques de multiples horizons, alliant les compétences de (micro)biologistes, chimistes et spécialistes des matériaux, que des solutions pourront être trouvées.

L'auteur : Raphaël Lami, Maître de Conférences à Sorbonne Université, USR 3579 - Laboratoire de Biodiversité et Biotechnologies Microbiennes, Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer

Alliance Sorbonne Université : l'Institut de l'Océan

Mille cinq cents enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens mènent des travaux sur les océans au sein de l’Alliance Sorbonne Université dans près de trente laboratoires. C’est la plus grande université de recherche marine d’Europe.

Les travaux et les enseignements qui y sont réalisés relèvent de disciplines très variées, notamment la physique, la climatologie, la chimie, la géologie, la biologie, l’écologie, la géographie, l’histoire, l’archéologie, la paléontologie, la sociologie, la géopolitique…

Créé il y a un an, l’Institut de l'Océan a pour objectif de rapprocher ces équipes sur des projets océaniques interdisciplinaires, dégager une vision transverse et globale sur des problématiques maritimes, transmettre ces connaissances et faire valoir l’excellence et l’expertise maritime de l’Alliance Sorbonne Université.

L’institut de l'Océan est donc interdisciplinaire. Il s’applique à créer des synergies entre les équipes de recherche, à enrichir l’offre d'enseignement universitaire mais aussi de formation tout au long de la vie, à développer l’expertise mais aussi la science participative, et à consolider l’exploitation des grands outils scientifiques. Il a enfin pour mission de développer des liens de recherche et d’innovation entre Sorbonne Université et le monde maritime, ses acteurs institutionnels et économiques.

Les composantes de l’Alliance les plus impliquées dans la création de l’Institut de l'Océan sont Sorbonne Université et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Elles disposent de cinq stations maritimes à Dinard, Roscoff et Concarneau en Bretagne, Banyuls et Villefranche-sur-Mer sur les côtes méditerranéennes. L’École Navale et la Marine nationale ont été associées à la création de l’Institut.

