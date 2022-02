Les algues marines, un enjeu planétaire 

A l'occasion du One Ocean Summit, Mer et Marine donne la parole aux chercheurs de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Dans cet article, Philippe Potin explique l'importance des algues dans notre quotidien mais également pour notre futur.

La médiatisation et l’intérêt des citoyens pour les algues n’ont sans doute jamais été aussi importants qu’en ce début de la décennie de l’Océan. Pour sauver l’humanité de la catastrophe climatique et de ses conséquences pour nos sociétés, beaucoup d’espoirs sont placés aujourd’hui dans le végétal pour absorber nos excès d’émissions de dioxyde de carbone tout en assurant une disponibilité de ressources alimentaires, énergétiques et en matières premières renouvelables. Les algues marines dans leur diversité, pourraient donc être des acteurs majeurs de la transition écologique que nous allons vivre (1).

Qu’est qu’une algue ?

Le terme « algues » définit en fait une diversité de onze lignées d’organismes végétaux (assurant la photosynthèse) qui dépasse largement le grand public surtout quand il s’agit de micro-algues invisibles à l’œil nu, qui représentent pourtant 50% du renouvellement de l’oxygène que nous respirons. Les grandes algues de nos côtes, les algues vertes et les algues rouges appartiennent à la même lignée que les plantes terrestres et les grandes algues brunes ont évolué dans une autre lignée. Elles sont le fruit d’une nouvelle aventure symbiotique d’algues rouges unicellulaires avec un autre organisme n’assurant pas la photosynthèse, il y a plus d’un milliard d’années. Cette histoire évolutive est bien sûr essentielle pour comprendre tous les enjeux actuels concernant les algues et elle fait l’objet de recherches actives en France et dans le monde notamment grâce à l’accélération du séquençage des génomes d’algues (2).

Diversité des algues rouges, vertes et brunes dans une cuvette littorale.

Une biodiversité exceptionnelle

Constituant des systèmes écologiques très productifs, les grandes algues brunes sont des espèces fondatrices à la base du fonctionnement des communautés associées à de véritables forêts sous-marines et à de vastes champs d’algues dans la zone de balancement des marées que toute personne familière de la côte a eu la chance de découvrir. Leur canopée protège de la lumière et/ou de la dessiccation et elles sont le support d’autres algues rouges, vertes et brunes, ainsi que de plusieurs centaines d’espèces d’animaux invertébrés fixés. Ces biomasses considérables contribuent ainsi à l’absorption du gaz carbonique et à une production d’oxygène en journée et sont une source d’autres émissions gazeuses iodées et soufrées qui influent sur le climat local et la chimie de l’atmosphère. La matière organique produite est peu consommée sur place et pour plus des trois quarts est exportée vers des zones sableuses ou dans les laisses de mer où elle enrichit les chaines alimentaires et la boucle microbienne. Cependant, une partie de cette biomasse se retrouve aussi en profondeur et participe au stockage du carbone dans les océans. Tous ces services pour les écosystèmes sont encore très mal quantifiés, mais justifient pleinement les mesures de conservation pour préserver les forêts de grandes algues au sein d’aires marines protégées dans un contexte d’anticipation des impacts du changement global pour limiter l’acidification, enrayer les pertes de biodiversité et protéger les côtes de l’érosion (3). Ces services se sont d’ailleurs déjà modifiés très récemment sous la pression humaine. En effet, les phénomènes d’enrichissement nutritif de toutes les eaux douces et par là même de zones côtières, favorisent la prolifération d’espèces opportunistes comme les algues vertes Ulvophyceae, en particulier sur les côtes bretonnes impactées directement par les fuites azotées issues de décennies de pratiques agricoles intensives. Dans d’autres régions du monde et notamment autour des Caraïbes, ce sont des algues brunes du genre Sargassum qui prolifèrent (4, voir l'article de Pascal Jean Lopez sur les Sagrasses).

Une ressource sous-exploitée

Les algues sont encore une ressource largement inexplorée et sous exploitée dans un espace océanique qui représente pourtant deux tiers de la surface du globe. En effet, la palette d’applications de ces végétaux marins est très vaste et couvre des applications qui se retrouvent dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de notre hygiène quotidienne, du dentifrice jusqu’à notre assiette (5). Depuis le berceau de l’humanité, les gisements naturels de macro-algues marines ont constitué des ressources alimentaires et peut être médicinales (6). En Asie, l’algue est restée un aliment quotidien et la domestication de plusieurs espèces a permis de développer une mariculture florissante. Dans les pays occidentaux comme la France, ce n’est que récemment que leur intérêt alimentaire a été réhabilité. Cependant de part une forme de répulsion de la consommation d’algues et de la maîtrise difficile de cycles de production, l’algoculture peine à se développer contrairement à l’Asie. Cette maîtrise des procédés de culture est pourtant l’enjeu majeur pour accroître l’approvisionnement et la qualité de la ressource, limiter les importations et préserver les écosystèmes.

L’essentiel de la valorisation des algues reste encore dépendant de la gestion durable des récoltes dans des gisements naturels et l’essentiel de la biomasse récoltée en Europe, dominée par les algues brunes laminaires et fucoides, est destiné à l’extraction d’alginates qui trouvent des applications dans les industries agro-alimentaire, pharmaceutiques, textiles, cosmétiques et la production d’extraits en agriculture, pour des marchés de l’alimentation animale et des alternatives aux intrants chimiques dans les productions végétales terrestres (7).

Une recherche fondamentale de pointe

L’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université représente actuellement le plus grand vivier de recherche fondamentale sur les grandes algues marines en Europe et sans doute dans le monde. Cette diversité des approches et l’excellence de ses recherches sur les algues ont bien sûr amené à ses chercheurs une reconnaissance internationale. Celle-ci a dépassé la notoriété scientifique pour intéresser des entreprises à développer de nouveaux procédés, améliorer les connaissances sur des produits existants et à développer de nouvelles applications des molécules d’algues par exemple en pharmacie ou dans le domaine des nouveaux matériaux bio-dégradables (8).

Très récemment la Station Biologique de Roscoff a été reconnue par la fondation britannique Lloyd’s Register pour assurer le montage et le pilotage scientifique d’une coalition internationale inédite visant à développer la coopération sur le développement des cultures d’algues, leur sûreté pour les consommateurs, l’environnement et le respect de la santé des travailleurs du secteur (9). Sous l’égide de la plate-forme Océan du Pacte Mondial de l’ONU, la contribution des scientifiques est essentielle pour assurer que les décisions à venir seront fondées sur des bases scientifiques très solides en particulier lorsqu’il s’agira d’éclairer des choix citoyens sur des solutions fondées sur la Nature pour répondre à l’urgence climatique et assurer la sécurité alimentaire mondiale.

L'auteur : Philippe Potin, Directeur de Recherche CNRS, Laboratoire de Biologie Integrative des Modèles Marins, LBI2M, UMR 8227, Sorbonne-Université-CNRS, Station biologique de Roscoff, Alliance Sorbonne Université

Alliance Sorbonne Université : l'Institut de l'Océan

Mille cinq cents enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens mènent des travaux sur les océans au sein de l’Alliance Sorbonne Université dans près de trente laboratoires. C’est la plus grande université de recherche marine d’Europe.

Les travaux et les enseignements qui y sont réalisés relèvent de disciplines très variées, notamment la physique, la climatologie, la chimie, la géologie, la biologie, l’écologie, la géographie, l’histoire, l’archéologie, la paléontologie, la sociologie, la géopolitique…

Créé il y a un an, l’Institut de l'Océan a pour objectif de rapprocher ces équipes sur des projets océaniques interdisciplinaires, dégager une vision transverse et globale sur des problématiques maritimes, transmettre ces connaissances et faire valoir l’excellence et l’expertise maritime de l’Alliance Sorbonne Université.

L’institut de l'Océan est donc interdisciplinaire. Il s’applique à créer des synergies entre les équipes de recherche, à enrichir l’offre d'enseignement universitaire mais aussi de formation tout au long de la vie, à développer l’expertise mais aussi la science participative, et à consolider l’exploitation des grands outils scientifiques. Il a enfin pour mission de développer des liens de recherche et d’innovation entre Sorbonne Université et le monde maritime, ses acteurs institutionnels et économiques.

Les composantes de l’Alliance les plus impliquées dans la création de l’Institut de l'Océan sont Sorbonne Université et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Elles disposent de cinq stations maritimes à Dinard, Roscoff et Concarneau en Bretagne, Banyuls et Villefranche-sur-Mer sur les côtes méditerranéennes. L’École Navale et la Marine nationale ont été associées à la création de l’Institut.

