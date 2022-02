Les femelles cétacés, pierres angulaires de leurs sociétés marines

A l'occasion du One Ocean Summit, Mer et Marine donne la parole aux chercheurs de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Dans cet article, Jean-Luc Jung et Justine Girardet décrivent comment le matriarcat est fondamental chez de nombreux cétacés.

Il y a quelques 50 millions d’années, des mammifères ancêtres de nos baleines et dauphins actuels ont, au fil du temps, abandonné tout contact avec la terre ferme pour s’adapter à un nouvel environnement exclusivement marin. Leurs descendants forment aujourd’hui un groupe taxonomique hétérogène, dans lequel on distingue les cétacés à fanons (les mysticètes, nos « baleines »), et les cétacés à dents (les odontocètes, nos « dauphins », « marsouins », et leurs cousins). Sur les quelques 90 espèces de cétacés connues, plus d’une cinquantaine fréquentent les eaux maritimes françaises, métropolitaines et ultra-marines.

Au laboratoire, nous cherchons, par l’étude de l’ADN, à décrypter la diversité intraspécifique des cétacés. Ceci pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à l’origine de cette diversité, mais aussi pour aider à la conservation de la biodiversité marine en général, et de ces espèces en particulier (Jung & Madon 2021). Nos travaux s’inscrivent dans le cadre de suivis pluridisciplinaires à long terme, et sont toujours menés en collaboration avec des acteurs de terrain, impliqués dans la conservation du milieu naturel.

Nos résultats rejoignent ceux de la communauté scientifique internationale. De manière récurrente, ils mettent en évidence l’importance majeure de l’organisation sociale des groupes de cétacés étudiés (Figure 1), et la place centrale qu’y tiennent les femelles cétacés (Rendell et al. 2019). Jusqu’à jouer des rôles dans l’évolution des espèces elle-même.

Les relations mères-enfants, piliers de l’organisation des groupes sociaux chez les cétacés

Parmi les changements adaptatifs qui ont été nécessaires aux ancêtres des cétacés actuels, ceux concernant l’organisation sociale sont primordiaux. Tout particulièrement pour assurer la protection des nouveau-nés et des jeunes dans le grand bleu de l’océan mondial. Nul terrier, caverne ou branche d’arbre ne peut y servir de refuge aux jeunes pendant que ses parents seront en quête de nourriture. Le rôle des pères cétacés apparaît comme s’arrêtant après l’accouplement. Les relations mères-enfants sont donc fondamentales dans l’organisation sociale des cétacés, et constituent les piliers soutenant toute l’édification de leurs sociétés souvent complexes (Rendell et al. 2019, Richard et al. 2018, Sarano et al. 2021).

Figure 1 : Chasse en groupe pour ces dauphins tachetés pantropicaux (Stenella attenuata), observés côte-sous-le-vent en Guadeloupe le 8 juin 2021 lors d’une campagne de prélèvements d’ADN environnemental dans le cadre des travaux de l’OHM littoral Caraïbe (© J.-L. JUNG - YSEB)

Coévolution gène-culture, ou comment l’organisation sociale influe sur l’évolution chez les cétacés

Chez plusieurs espèces de cétacés, et pour la première fois chez des espèces animales, des phénomènes de co-évolution gène-culture - l’un des moteurs de l’évolution de l’espèce Humaine - ont été mis en évidence. L’importance des mères y apparaît clairement. Chez les grands dauphins (Tursiops truncatus) de la baie Shark en Australie, les mères transmettent en parallèle à leur descendance leur ADN mitochondrial et l’apprentissage de l’usage d’un outil (des éponges) pour faciliter la pêche (Koops et al 2014). On parle ici d’« autostop génétique ». Chez les orques (Orcinus orca), on rejouerait plutôt « Roméo et Juliette », et des barrières à la reproduction existent entre groupes spécialisés structurés autour des lignées maternelles (Foote et al. 2017).

Chez les mysticètes [1], c’est la fidélité géographique transmise par apprentissage de la mère au baleineau qui influe sur la diversité génétique des espèces. Nous avons par exemple comparé l’ADN des baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) des Iles Commandeur et Karaginsky en collaboration avec Olga Filatova (Université de Moscou). Nous avons mis en évidence des différences génétiques reflétant une fidélité géographique d’une précision inconnue jusque-là, transmise par apprentissage de la mère au baleineau (Richard et al 2018).

Les histoires de famille d’un groupe matrilinéaire [2] de cachalots (Physeter macrocephalus) observés à la loupe dans l’Océan Indien.

Depuis plusieurs années, nous étudions la diversité génétique des cachalots à l’Ile Maurice dans l’Océan Indien. A Maurice, le travail est mené par Francois Sarano [3] et son association Longitude 181 ainsi que par la Marine Megafauna Conservation Organisation de Hugues Vitry. Un groupe de cachalots, appelé le groupe d’Irène Gueule Tordue, leur est particulièrement bien connu. Tous ses individus sont identifiés [4].

Le grand cachalot est le cétacé qui présente le dimorphisme sexuel le plus spectaculaire. Les femelles et les jeunes forment des groupes exceptionnellement stables, réputés matrilinéaires. Mais les mâles, les « Moby-Dick », quittent le groupe natal à leur maturité, et migrent vers les hautes latitudes, plus riches en nourriture.

La matrilinéarité des groupes dans l’Océan Indien, leur organisation sociale, la fidélité des mâles sont autant de points qui restaient à élucider. Des prélèvements de peaux mortes nous ont permis de percer des secrets de famille grâce à la génétique. Le groupe d’Irène Gueule tordue est quasi strictement matrilinéaire, la place de la lignée maternelle y est donc fondamentale. « Quasi », car une femelle adulte, Claire, possède un ADN mitochondrial différent, et n’appartient pas à la même lignée maternelle. Elle a donc été adoptée socialement par le groupe. La barrière des relations familiales n’est pas totalement hermétique. Nous avons aussi identifié des nounous, et même le cas extrême de la mère génétique d’Alexander, jeune cachalot du groupe, qui n’est pas la femelle qui s’occupe de lui.

Et les pères dans tout cela ? L’étude a quand même quelque peu écorné l’image de Moby-Dick, grand cachalot solitaire sans attaches. Durant les 9 ans d’observations, plusieurs grands mâles adultes sont revenus plusieurs fois, démontrant ainsi un degré de fidélité sociale encore inconnu pour l’espèce. L’étude de l’ADN a aussi démontré que ces cachalots mâles étaient nés ailleurs que dans le groupe d’Irène gueule tordue. Et pourtant leur arrivée peut, pour certains, déclencher des rassemblements exceptionnels de femelles adultes et de juvéniles. Le rôle social de ces géants des mers semble donc bien ne pas se limiter simplement à la reproduction, mais quasiment tout reste à comprendre (Figure 2).

Figure 2 : Interactions sociales observées à l’Ile Maurice entre un mâle adulte (Réza, Re), non originaire du groupe d’Irène Gueule Tordue, et différents membres du groupe : une femelle adulte (Germine, G) et plusieurs jeunes : Eliot (E) âgé de 8 ans; Arthur (A) et Roméo (Ro) 6 ans; Ali (Al) Daren (D) et Chesna (C) 1 an, et Miss Toutou (M) 3 ans. Photographie d’après Girardet et al. bioRxiv, 2021, https://doi.org/10.1101/2021.04.23.440733

Les groupes de grands dauphins en mer d’Iroise et dans les Antilles françaises

Nul besoin de partir dans la baie Shark en Australie pour étudier la diversité génétique des groupes sociaux de grands dauphins. En mer d’Iroise comme en Guadeloupe, des groupes de grands dauphins sont observés régulièrement. En Iroise ils sont suivis de près par le Parc Naturel Marin d’Iroise (Louis et al. 2017), avec qui nous avons entrepris une étude génétique. Ceci afin de décrypter l’influence des relations familiales, et particulièrement des lignées maternelles, sur la structuration des groupes et sur les flux de gènes avec les autres individus de l’espèce. En Guadeloupe, c’est dans le cadre de l’OHM Littoral Caraïbe (Labex DRIIHM, CNRS) et en lien avec le sanctuaire Agoa de l’OFB que nous suivons la diversité des cétacés par des approches associant science participative [5] et étude de l’ADN environnemental (Jung & Pendleton 2021).

Les résultats de ces études sont à venir, et permettront de mieux comprendre l’organisation sociale des groupes de grands dauphins en Iroise et dans les Antilles, d’y estimer l’importance des lignées maternelles, mais aussi d’aider à la protection de ces espèces, et de l’environnement marin en général.

Les auteurs : Jean-Luc Jung, Maitre de Conférences à l’Université de Brest et Justine Girardet, Attachée Scientifique au Muséum National d’Histoire Naturelle

Membres de l’Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), Muséum national d'Histoire naturelle, CNRS, Sorbonne Université, EPHE, Université des Antilles