Les milieux extrêmes marins

A l'occasion du One Ocean Summit, Mer et Marine donne la parole aux chercheurs de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Stéphane Hourdez raconte, dans cet article, les milieux les plus extrêmes des océans et leurs étonnantes particularités.

Notre planète héberge une biodiversité très importante qui occupe de nombreux habitats. Si les conditions sont dans l’ensemble favorables à la vie sur Terre, certains environnements présentent des défis à la présence de la vie. En milieu terrestre, les déserts, chauds ou froids, viennent immédiatement à l’esprit. Le milieu marin semble au premier abord très homogène. Pourtant, sous la surface des océans se cachent aussi des environnements extrêmes, parfois révélés par les explorations scientifiques qui se sont succédées depuis la fin du 19ème siècle.

Un milieu peut être considéré comme extrême parce que les conditions environnementales (température, humidité, concentration en oxygène, etc…) ont des valeurs aux limites tolérées par les organismes terrestres mais ils peuvent aussi être considérés comme extrêmes si la variabilité est très importante, sans pour autant atteindre ces valeurs limites. Ces milieux ont généralement en commun une faible biodiversité : peu d’espèces peuvent en effet supporter les conditions environnementales qui y règnent. Les biomasses peuvent cependant être très élevées.

L’Océan Austral

Le continent antarctique est charismatique, avec de vastes étendues glacées et quelques espèces de vertébrés (oiseaux, phoques) capables de tirer les ressources de l’océan qui entoure le continent. La biodiversité sous-marine est bien plus élevée que celle de la zone au-dessus des flots mais elle reste néanmoins faible comparée à d’autres environnements marins. Dans leur vaste majorité, les espèces rencontrées autour de l’Antarctique sont endémiques (on ne les trouve que là) et séparées de l’influence des autres océans. La température de l’eau est très basse, proche de celle de la congélation de l’eau de mer avec cette salinité (-1,83˚C). Le métabolisme des espèces qui habitent ces eaux est adapté à leur température et une augmentation mène rapidement à leur mort. Les poissons ont un sang dont la salinité est plus basse que celle de l’eau de mer ; la température de l’eau environnante devrait donc mener à la congélation de leur sang. Une protéine antigel permet à leur sang de rester liquide. Les autres espèces ont la même salinité que l’eau de mer dans leurs tissus et elles vivent donc très près du point de congélation.

La zone de balancement des marées

La zone de balancement des marées est connue de beaucoup mais le défi que représente la vie dans cette zone est souvent sous-estimé. L’émersion mène à la dessiccation des tissus des organismes qui ne peuvent se mettre à l’abri. Les algues, fixées, se répartissent plus ou moins haut dans la zone de balancement en fonction de leur capacité de résistance à la dessiccation. Parmi les animaux, les moules doivent rester fermées pour conserver l’eau entre leurs valves et ne peuvent donc pas respirer avant le retour de la marée. En été, les organismes sont exposés au soleil à marée basse et aux hautes températures associées, avant un refroidissement brutal avec le retour de l’eau de mer. En hiver, au contraire, les organismes peuvent être exposés à de très basses températures (parfois au gel) entre deux marées. Les organismes qui vivent dans cette zone ont adopté des stratégies comportementales et/ou possèdent des adaptations spécifiques pour y vivre.

Les lagunes méditerranéennes

Les lagunes méditerranéennes sont des environnements de taille modeste et leur connexion à la mer est limitée. Ces environnements sont à l’interface entre le milieu terrestre (fortement influencé par l’homme) et le milieu marin ouvert. Ce sont aussi des lieux d’activité humaine importante pour l’économie (conchyliculture, mytiliculture, pêche). Leur taille et les échanges limités avec la mer leur confèrent leurs caractéristiques extrêmes, avec des variations très fortes des conditions au cours de l’année. La température peut varier de 0˚C en hiver à plus de 30˚C en été, et la variation peut atteindre 8˚C au cours d’une journée. De la même façon, la salinité peut être très élevée en été quand l’évaporation est importante et peut chuter brutalement après les pluies abondantes caractéristiques de la région.

Faune associée avec une sortie de fluide hydrothermal diffus sur le site Tu’i Malila 1725 m de profondeur, Bassin de Lau. Le bras du ROV dépose une référence d’échelle. On distingue des moules, grands gastéropodes, crabes, crevettes, galathées et vers tubicoles. (© Campagne Chubacarc/Ifremer)

Le milieu hydrothermal profond

Dans l’ensemble, la biomasse en milieu marin décroit rapidement avec la profondeur. La nourriture provient en effet de la surface, résultant de la photosynthèse par des micro-algues, et sédimente sous forme de neige marine. Lors de sa sédimentation, la matière organique est dégradée par des bactéries et sa quantité diminue rapidement. Cette vue du milieu profond, acceptée par tous, a été bouleversée par la découverte des sources hydrothermales profondes à la fin des années 1970. La biomasse dans ces environnements dépasse de plusieurs ordres de grandeur celle des environnements abyssaux typiques à des profondeurs équivalentes. Cette abondance repose sur une production primaire locale basée non sur la photosynthèse mais sur l’utilisation par des microorganismes (bactéries et archées) de composés chimiques contenus dans le fluide hydrothermal pour produire de la matière organique (chimiosynthèse).

Si cette production locale de matière organique permet d’atteindre des biomasses importantes, le fluide hydrothermal à son origine représente aussi un défi pour la survie des organismes. Ce fluide est très chaud (jusqu’à 400˚C), riche en CO 2 , en sulfure d’hydrogène (un poison métabolique pour les animaux), et autres composés toxiques (métaux lourds, arsenic), anoxique (absence d’oxygène) et généralement acide. Ce fluide hydrothermal se mélange en proportion variable et de façon chaotique avec l’eau de mer de fond froide. Les conditions qui en résultent sont non seulement difficiles à cause de la présence de composés toxiques et de l’hypoxie (faible concentration en oxygène), mais aussi à cause de leur très grande variabilité temporelle et spatiale.

Les conditions ont incité les chercheurs du monde entier à étudier les organismes hydrothermaux et leurs adaptations. Si aucune vie n’a été trouvée dans le fluide pur, des bactéries hyperthermophiles, capables de pousser à 113˚C, ont été isolées. Les animaux vivent dans des conditions dignes des environnements les plus lourdement pollués en métaux lourds. En un point fixe, la température peut changer de 10˚C en quelques minutes, et l’oxygène chuter brutalement.

Des sources hydrothermales peu profondes ont aussi été découvertes. Des bactéries similaires à celles des sources hydrothermales profondes y sont aussi rencontrées mais la photosynthèse à proximité permet l’accès à de la matière organique abondante sans devoir faire face aux conditions difficiles associées aux émissions hydrothermales.

Les limites de la vie… ici et ailleurs

La découverte et l’étude des environnements extrêmes, en particulier en milieu profond, ont radicalement changé notre vision de la vie et de ses limites sur notre planète. Ces nouvelles connaissances nous ont amenés à revisiter nos connaissances et nos attendus, ré-étudier des milieux qui avaient parfois été négligés et même envisager la présence de la vie sur d’autres corps célestes de notre système solaire et au-delà. La lune jovienne Europe, par exemple, possède un océan liquide sous une couche de glace épaisse et probablement des sources hydrothermales actives. Des écosystèmes pourraient-ils être présents? Quelle forme(s) de vie pourrait-on y trouver? L’exploration à venir captivera notre attention.

L'auteur : Stéphane Hourdez, chercheur au CNRS, UMR 8222 CNRS-Sorbonne Université, Observatoire Océanologique, Banyuls-sur-Mer

Alliance Sorbonne Université : l'Institut de l'Océan

Mille cinq cents enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens mènent des travaux sur les océans au sein de l’Alliance Sorbonne Université dans près de trente laboratoires. C’est la plus grande université de recherche marine d’Europe.

Les travaux et les enseignements qui y sont réalisés relèvent de disciplines très variées, notamment la physique, la climatologie, la chimie, la géologie, la biologie, l’écologie, la géographie, l’histoire, l’archéologie, la paléontologie, la sociologie, la géopolitique…

Créé il y a un an, l’Institut de l'Océan a pour objectif de rapprocher ces équipes sur des projets océaniques interdisciplinaires, dégager une vision transverse et globale sur des problématiques maritimes, transmettre ces connaissances et faire valoir l’excellence et l’expertise maritime de l’Alliance Sorbonne Université.

L’institut de l'Océan est donc interdisciplinaire. Il s’applique à créer des synergies entre les équipes de recherche, à enrichir l’offre d'enseignement universitaire mais aussi de formation tout au long de la vie, à développer l’expertise mais aussi la science participative, et à consolider l’exploitation des grands outils scientifiques. Il a enfin pour mission de développer des liens de recherche et d’innovation entre Sorbonne Université et le monde maritime, ses acteurs institutionnels et économiques.

Les composantes de l’Alliance les plus impliquées dans la création de l’Institut de l'Océan sont Sorbonne Université et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Elles disposent de cinq stations maritimes à Dinard, Roscoff et Concarneau en Bretagne, Banyuls et Villefranche-sur-Mer sur les côtes méditerranéennes. L’École Navale et la Marine nationale ont été associées à la création de l’Institut.

