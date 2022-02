Paquebots et environnement : entretien avec Laurent Castaing

Les navires de croisière sont régulièrement décriés pour leur impact sur l’environnement. Ce ne sont pourtant pas les plus mauvais élèves du secteur maritime mais, plus visibles que d'autres, sont devenus un symbole et à ce titre une cible facile. Une pression qui, en plus du durcissement des règlementations, pousse en tous cas les armateurs à accélérer leurs efforts en matière de lutte contre la pollution et en faveur de transition énergétique.

A l’occasion du One Ocean Summit, Laurent Castaing, directeur général des Chantiers de l’Atlantique, revient avec Mer et Marine sur les progrès accomplis ces dernières années par les paquebots, les solutions qui émergent et celles qui sont à l’étude. Mais aussi, au-delà des nouvelles technologies, de la nécessité de réaliser des économies d’énergies. Il y a ainsi tout un panel de solutions qui s’ouvrent pour réduire l’impact environnemental des paquebots, mais aussi d’autres types de navires.

MER ET MARINE : Quelles évolutions a-t-on constaté ces dernières années dans la construction de navires de croisière en matière d’environnement ?

LAURENT CASTAING : Il y a d’abord eu la question du traitement à bord des déchets et celle des rejets d’eau en mer. Contrairement à ce qui est dit, les armateurs sont depuis très longtemps attentifs à ce sujet. Je me souviens d’ailleurs que lorsque nous avons construit le Sovereign of the Seas (livré par les Chantiers de l’Atlantique en décembre 1987, ndlr), on était épatés par l’ensemble des dispositifs mis en place pour le traitement des déchets et des eaux. Les armateurs faisaient déjà attention pour une raison simple : dans les Caraïbes, ils se devaient de préserver les escales où ils restaient au mouillage.

Depuis, tous les dispositifs ont été améliorés et en termes de rejets dans les eaux, les paquebots sont conformes et même plutôt en avance sur la règlementation internationale, qui ne cesse de se durcir. Les règles se sont en effet beaucoup resserrées ces vingt dernières années. D’importants progrès sont par exemple venus de la zone de la mer Baltique, où les exigences sont de rejeter de l’eau quasiment pure, voire pas d’eau du tout.

C’est un sujet complexe ?

Ce n’est en effet pas simple du tout. Nous sommes aidés sur ce sujet par Veolia, qui a de grands experts en matière de traitement de l’eau. Il s’agit en fait de créer un réacteur biologique avec une culture de microbes, les bactéries étant chargées de digérer les polluants. C’est un sujet complexe qui demande beaucoup d’expertise.

…