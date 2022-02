Zephyr & Borée : « Il y a des solutions rentables pour décarboner le shipping »

Le mot qu’il utilise beaucoup c’est engagement. Un engagement pour un autre transport maritime, pour une autre façon de faire voyager les personnes et les marchandises. « Parce que maintenant, c’est possible, c’est rentable et plein de solutions adaptées s’offrent à ceux qui veulent décarboner le transport maritime ».

Nils Joyeux est le jeune dirigeant de Zéphyr & Borée. Une entreprise fondée avec trois amis, Victor issu de la même promo d’Hydro que lui, Amaury diplômé d’une école de commerce et Bernard, marin et ancien directeur de ligne chez CMA CGM notamment. Et qui a notamment remporté, en partenariat avec Jifmar, le contrat pour le transport de la fusée Ariane avec Canopée, un navire équipé de grandes voiles rigides. Un symbole et une étape importante dans la visibilité de la propulsion vélique et de sa viabilité pour le transport à l’échelle industrielle. Nils ne goûte guère l’autosatisfaction. « N…