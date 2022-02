Comment la Norvège prépare la décarbonation des navires

Comment les Norvégiens abordent-ils la question de la décarbonation ? Mer et Marine est allé à leur rencontre pour prendre le pouls d'un pays très ancré dans la transition énergétique.

Le fjord d’Oslo est pris dans les glaces. La température s’est effondrée rapidement cet hiver. Sur le quai d’Aker Brygge, là où s’élevaient les anciens chantiers navals devenus des bureaux et appartements de luxe, les bateaux bus qui desservent les îles au large de la capitale norvégienne accostent et décostent sans un bruit. Ici, comme dans les autres nombreux fjords du royaume scandinave, les bateaux sont de plus en plus alimentés à l’électricité. Celle qui est, ici, produite par les barrages hydroélectriques et qui est devenue progressivement la source d’énergie principale que ce soit dans le chauffage domestique ou dans le parc automobile. Les préoccupations environnementales commencent à sérieusement s’imposer et le pays n’a de cesse de penser à la transition éner…