Gouvernance : Qu’est-ce que la haute mer ?

La protection de la haute mer est au cœur du One Ocean Summit, qui s'achève ce vendredi à Brest. Annie Cudennec, professeure de droit public à l’UBO et membre du centre de droit et d’économie de la mer (laboratoire Amure), a expliqué au Télégramme les enjeux, notamment en matière de règlementation, liés à la haute mer.

LE TELEGRAMME : Comment définiriez-vous l…