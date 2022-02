Serge Ségura : « La France est très écoutée dans la diplomatie maritime »

Serge Ségura est l'ambassadeur français des Océans. Nous rediffusons une interview d'octobre 2020 dans laquelle il faisait le point avec Mer et Marine sur la place de la France dans la diplomatie maritime mondiale, la nouvelle convention internationale sur la haute mer qui sera discutée au One Ocean Summit et la place grandissante de la mer dans les politiques nationales.

MER ET MARINE : Vous êtes diplomate et ambassadeur français des Océans depuis 2015. En quoi consiste votre mission ?