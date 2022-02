L’océan Austral, si loin, si près

A l'occasion du One Ocean Summit, Mer et Marine donne la parole aux chercheurs de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Dans cet article, Jean-Baptiste Sallée, chercheur au CNRS, évoque la nécessité de mieux connaître et protéger l'océan Austral, qui borde l'Antarctique. Un espace parmi les plus extrêmes, mais à la biodiversité unique et qui constitue la principale pompe à carbone de la planète.

Près d’un tiers de la surface océanique planétaire se trouve à nos antipodes, sur le pourtour du continent antarctique. Cette immense étendue océanique est unique à bien des égards et le lieu de tous les extrêmes. L’océan Austral est soumis aux vents les plus violents de la planète, les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants ; il est le règne du courant le plus énergique de la planète, circulant sur lui même en faisant le tour de la planète et déplaçant plus de 170 millions de mètres cubes d’eau par seconde, près de 800 fois le débit du fleuve amazone ; une grande partie de sa surface est recouverte, en hiver, de banquise, refuge pour une faune et une biodiversité unique ; il est en contact avec les immenses glaciers antarctiques qui viennent s’écouler sur sa surface sur des centaines ou milliers de kilomètres. C’est en nous rendant sur place que la puissance de cet environnement nous apparaît le plus clairement. C’est à force d’analyses poussées et répétées de nos observations recueillies sur place que sa fragilité devient évidente.

Une éponge pour le carbone et la chaleur

En toute discrétion l’océan Austral adoucit notre quotidien. Son environnement climatique hostile et extrême lui confère une spécificité unique sur la planète : il joue le rôle d’éponge pour le carbone et pour la chaleur atmosphérique, réduisant ainsi le réchauffement climatique que nous vivons aujourd’hui à Paris, Marseille ou Toulouse. Près de trois quarts de l’augmentation de chaleur planétaire due au réchauffement climatique est absorbée dans l’océan Austral, et injectée dans ses abysses. Le quart du carbone émis dans l’atmosphère par les activités humaines est absorbé par les océans mondiaux, et c’est dans l’océan Austral que la majorité de cette absorption a lieu. Mais si cette masse océanique nous rend ce service, c’est en partie à ses dépens. Les profondeurs océaniques sur le pourtour antarctique se réchauffent plus rapidement que n’importe quelle autre profondeur océanique. Ces eaux s’acidifient mettant en péril une partie de la biodiversité. Les étendues de banquise se dérèglent, augmentant par endroit, diminuant à d’autres, modifiant ainsi rapidement les refuges et conditions de vie de la faune et la flore (le plancton, les phoques, les manchots et autres baleines et orques..). Les eaux chaudes viennent fondre la calotte polaire antarctique, mettant en danger sa stabilité, et menaçant nos côtes d’une montée des eaux inquiétante.

De larges portions encore inexplorées

Des projets de recherche ambitieux sont initiés en France, en Europe et dans le monde pour documenter les changements en cours, améliorer notre compréhension des processus clés en jeu dans l’océan Austral, et comprendre comment ils impactent la biodiversité unique de cette région du globe. La commission européenne convoque ces spécialistes océanographes et climatologues sur l’ensemble du continent pour mesurer l’importance de l’océan Austral pour la régulation du climat terrestre [1]. A travers des mesures de terrains, à travers le développement de modèles mathématiques, ces experts sont mandatés de fouiller les mécanismes à l’œuvre à nos antipodes.

Ce n’est qu’assez récemment que les observations de terrain de cet endroit reculé de la planète ont été mises en place. De larges portions de cet océan sont toujours inexplorées, certaines presque inatteignables. Là-bas, il nous faut revoir nos méthodes, savoir nous adapter aux conditions si particulières, inventer de nouveaux robots, ajuster nos équations. Ces efforts nous sont indispensables. Plus cet océan se dérobe à nos yeux, plus nous en découvrons un environnement unique qu’il faut tout mettre en œuvre pour comprendre et préserver.

[1] http://www.sochic-h2020.eu/

Jean-Baptiste Sallée, chercheur au CNRS au Laboratoire d’océanographie et du climat : expérimentations et approches numériques (LOCEAN-IPSL) à Sorbonne Université

Alliance Sorbonne Université : l'Institut de l'Océan

Mille cinq cents enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens mènent des travaux sur les océans au sein de l’Alliance Sorbonne Université dans près de trente laboratoires. C’est la plus grande université de recherche marine d’Europe.

Les travaux et les enseignements qui y sont réalisés relèvent de disciplines très variées, notamment la physique, la climatologie, la chimie, la géologie, la biologie, l’écologie, la géographie, l’histoire, l’archéologie, la paléontologie, la sociologie, la géopolitique…

Créé il y a un an, l’Institut de l'Océan a pour objectif de rapprocher ces équipes sur des projets océaniques interdisciplinaires, dégager une vision transverse et globale sur des problématiques maritimes, transmettre ces connaissances et faire valoir l’excellence et l’expertise maritime de l’Alliance Sorbonne Université.

L’institut de l'Océan est donc interdisciplinaire. Il s’applique à créer des synergies entre les équipes de recherche, à enrichir l’offre d'enseignement universitaire mais aussi de formation tout au long de la vie, à développer l’expertise mais aussi la science participative, et à consolider l’exploitation des grands outils scientifiques. Il a enfin pour mission de développer des liens de recherche et d’innovation entre Sorbonne Université et le monde maritime, ses acteurs institutionnels et économiques.

Les composantes de l’Alliance les plus impliquées dans la création de l’Institut de l'Océan sont Sorbonne Université et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Elles disposent de cinq stations maritimes à Dinard, Roscoff et Concarneau en Bretagne, Banyuls et Villefranche-sur-Mer sur les côtes méditerranéennes. L’École Navale et la Marine nationale ont été associées à la création de l’Institut.

- Plus d’informations sur le site de l’Institut de l’Océan