François Houllier, président de l'Ifremer : «La haute mer est un enjeu majeur»

L'Ifremer est au coeur de la recherche scientifique en mer française et des moyens nautiques qui lui sont dédiés. A l'occasion du One Ocean Summit, Mer et Marine fait le point avec François Houllier, président de l'Ifremer, sur les sujets au coeur de l'actualité de l'Institut.

MER ET MARINE : Le One Ocean Summit se tient à cette semaine à Brest. De quelle manière l’Ifremer est-il impliqué dans ce sommet ?