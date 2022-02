Une traversée du Pacifique à bord de Tara

La goélette Tara est un des navires symboles de la recherche scientifique en France. L'ancien Antarctica de Jean-Louis Etienne est désormais propriété de la fondation Agnes B qui le met à disposition de grandes expéditions scientifiques : dérive arctique, prélèvements de plancton, étude des coraux, de la pollution plastique ou encore, comme actuellement du microbiome. Des centaines de scientifiques se sont succédés à bord du vaillant voilier qui est aussi devenu un des ambassadeurs de la pédagogie autour des océans.

En 2018, Mer et Marine a embarqué pendant plusieurs semaines à bord de Tara pour une traversée entre Tokyo et Hawaï. Une navigation au sein de la très grande expédition Tara Pacific centrée autour de l’étude des récifs coralliens du Pacifique. Au cours de cette traversée de repositionnement, les scientifiques à bord se sont concentrés sur le prélèvement quotidien de plancton et le test d'un nouveau filet de prélèvement haute vitesse. Celui-ci devrait permettre d’effectuer des échantillonnages d’eau jusqu’à 9 noeuds. Et pourrait être prochainement adapté en une version plaisancière, que chaque particulier volontaire pourra gréer sur son bateau. Cette démarche de science participative permettra d’alimenter la grande base de données mondiale, Plankton Planet, lancée à la suite de l’expédition Tara Océans, qui a vu trois années de prélèvements de plancton dans le monde entier. Récit d'un embarquement sur un navire scientifique hors-norme.

Appareillage de Tokyo et première semaine de navigation

Pourquoi l’océan Pacifique porte-t-il son nom ? Il y a des jours de printemps où, sur le pont balayé par les vagues, on se le demande vraiment. Dans la passerelle de la goélette Tara, Yohann Mucherie, le capitaine, regarde les prévisions météo, pas franchement satisfait. Du vent, certes, qui forme une mer courte, mais pas bien orientée. Pour cette première nuit de la longue traversée du Pacifique de la goélette scientifique, les voiles resteront ferlées et ce sont les deux moteurs Cummins de 350 chevaux qui vont la pousser vers Hawaï.

Yohann Mucherie, capitaine de Tara (© MER ET MARINE - CAROLINE BRITZ)

Tara en baie de Tokyo (@ MER ET MARINE - CAROLINE BRITZ)

Au large du Japon @ MER ET MARINE - CAROLINE BRITZ

Tara a appareillé le mardi 22 mai à midi de Tokyo pour une traversée de près de 3500 milles …