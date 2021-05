Opération de sécurisation d'une coque de pétrolier à la dérive au large du Cotentin

Lundi 03 mai 2021 à 21h46, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est alerté par le remorqueur Christos XXIV que la coque du pétrolier Varzuga, qu’il acheminait vers un chantier de déconstruction, se trouve à la dérive suite à la rupture de sa remorque. Le navire d'une longueur de 160 mètres se trouve alors en entrée de voie descendante du dispositif de séparation (DST) des Casquets, à environ 40 nautiques au Nord-Ouest de Cherbourg et à destination de la Méditerranée, dans les eaux sous responsabilité britannique en terme de sécurité maritime. La coordination est ainsi conduite initialement par les coast guards britanniques via le Solent coastguard operation centre. Les conditions météorologiques sur zone (état de mer 6 sur l’échelle de Douglas, vents de 40 nœuds avec rafales allant jusqu’à 60 nœuds) ne permettent pas alors une reprise du remorquage le soir même. Le pétrolier dérive ainsi vers l’Est et entre au matin en zone de responsabilité française. La coordination est alors reprise par le CROSS Jobourg le mardi 04 mai 2021 à 08h30.

