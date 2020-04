Orange : entrée en flotte du navire de survey Urbano Monti

Le nouveau navire de la flotte d'Orange est opérationnel. L'Urbano Monti, du nom d'un géographe et cartographe milanais du XVIème siècle, a rejoint la flotte d'Elettra, filiale italienne du groupe français, et le port de Catane où il sera basé.

Après plusieurs mois de chantier à Naples, l'ancien Bourbon Atlas a donc été transformé pour mener des études des fonds marins dans la perspective de pose de câbles sous-marins. Racheté à Bourbon, cet ancien ravitailleur de plateformes basé en Afrique a reçu un sondeur multi-faisceaux, un sonar à balayage latéral et un système USBL. Il va désormais effectuer sa première mission au profit d'Alcatel Submarine Networks en Méditerranée

Ce navire est donc le septième de la flotte d'Orange et le premier à ne pas être un câblier. Quatre d'entre eux sont armés par Orange Marine sous pavillon français (Pierre de Fermat, Léon Thévenin, René Descartes et Raymond Croze); les deux autres par Elettra sous pavillon italien (Teliri et Antonio Meucci).

(© ELETTRA)