Ørsted : une usine d'hydrogène renouvelable pour les ports de Flandre

Le groupe danois Ørsted annonce le lancement d'un projet de production d'hydrogène renouvelable à grande échelle destiné à alimenter la zone industrialo-portuaire de Rotterdam, Flessingue et Gent (Pays-Bas et Belgique). Pour celà le groupe danois compte implanter un champ éolien de 2 GW dans le sud de la zone économique exclusive néerlandaise qu'il veut connecter directement à un électrolyseur d'1 GW pour produire l'équivalent de 20% de la consommation actuelle d'hydrogène de la zone. Cette dernière, issue de l'industrie fossile, repésente actuellement 580.000 tonnes par an. Mais, en raison des plans de décarbonation des industriels, pourrait atteindre 1 million de tonnes en 2050, soit 10 GW d'électrolyse.

