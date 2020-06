Où en est le CMA CGM Jacques Saadé?

Premier porte-conteneurs géant équipé d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié, le CMA CGM Jacques Saadé devait initialement entrer en flotte au mois de mai pour effectuer son premier service commercial entre l’Asie et l’Europe en juin. Mais le navire, immatriculé au registre international français (RIF), est toujours à Shanghai, où il a été mis à l’eau le 25 septembre 2019 au chantier Hudong-Zhonghua (groupe CSSC). Chez CMA CGM, on se contente de préciser que le nouveau fleuron de la compagnie entrera en service « cet été ».

D’après nos informations, au-delà des aléas inhérents à la mise au point de tout prototype complexe, le projet ne connait pas de problème majeur. Le retard est essentiellement lié à la crise du Covid-19, qui a empêché pendant des semaines la venue en Chine des experts chargés notamment de la mise en route et des essais des installations gaz. La situation s’est depuis améliorée et la mise en froid de la cuve de stockage du GNL (d’une capacité de 18.600 m3) ainsi que les essais gaz devraient commencer début juillet. Si tout se passe comme prévu, le CMA CGM Jacques Saadé sera livré vers la mi-août en vue de rejoindre l’Europe en septembre.

Avant la crise sanitaire et l’arrêt quasi-complet des liaisons aériennes internationales, le navire avait pu débuter ses premiers essais en mer, son moteur géant fonctionnant alors avec un carburant classique. Cette énorme machine du type CMD-WinGD12x92 DF, conçue par Winterthur Gas&Diesel, représente à elle seule un défi technique. Développant 63.840 kW à 80 tours/minute, il s’agit du moteur quatre temps le plus puissant au monde et le plus gros moteur dual-fuel construit jusqu’ici.

Premier d’une série de neuf unités, le CMA CGM Jacques Saadé mesure 399.9 mètres de long pour 61.4 mètres de large (soit 24 rangées de conteneurs). Sa capacité atteint 23.112 EVP. Ce projet constitue le fer de lance de la politique de CMA CGM visant à réduire l’impact environnemental de sa flotte. Le GNL permet en effet d’éliminer les émissions d’oxyde de soufre et de particules fines, de réduire en très grande partie les jets d’oxyde d’azote et de diminuer sensiblement les émissions de CO2.

