A Ouessant, le parc marin d’Iroise restaure le site d’une décharge en pleine nature

Des ajoncs et de la bruyère, des falaises vertigineuses et le port du Stiff en contrebas, avec le Fromveur II de la Penn Ar Bed sur une mer bleu canard. Une poignée de promeneurs chanceux profite de ce décor ouessantin dans une matinée sans vent et sans nuages en plein mois de janvier. Seule fausse note à la carte postale : un bras articulé dépasse de la lande.

Le site a une vue imprenable sur la baie du Stiff (© MER ET MARINE - GAEL COGNE)

(© MER ET MARINE - GAEL COGNE)

En s’approchant d’avantage de la pointe de Penn Arlan, au Sud-Est de l’île, émergent de la lande en coussinets quelques préfabriqués et de bruyants engins de chantier. Ils raclent, soulèvent, déposent et trient plastiques, terres, pierres ou ferrailles. Gravats et déchets sont rangés en tas par calibres ou prêts pour expédition dans des bennes ou big bags étanches. A côté : un trou. Ou plutôt, un gouffre à deux pas des falaises vertigineuses. Sur ses parois pendent des déchets en tous genres pris dans la terre. Une arche ferme la fosse dont la mer lessive le fond.

(© MER ET MARINE - GAEL COGNE)

…