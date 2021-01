Pacific Princess : Carnival se sépare de son dernier R Class, qui rejoint Azamara

Le groupe américain Carnival Corporation a annoncé la vente du Pacific Princess, se séparant ainsi de son dernier paquebot appartenant à la série des huit ex-Renaissance livrés entre 1998 et 2001 par les Chantiers de l’Atlantique. Il s’agit du Pacific Princess, à l’origine le R Three, sorti de Saint-Nazaire en 1999 et qui avait, après la faillite de Renaissance Cruises…