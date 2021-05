Panorama actuel des canaux et détroits maritimes

L’évènement de l’Ever Given obstruant quelques jours le canal de Suez a été autant une forte contrariété pour l’industrie maritime qu’une occasion de focaliser l’attention médiatique mondiale sur le rôle des océans dans la globalisation. Les navires s’accumulant et les retards dans la chaîne logistique renvoient chacun, notamment en Europe, à la dépendance des industries et des consommateurs à des productions désormais à l’échelle planétaire. Une question qui avait déjà été posée lors du confinement chinois du début 2020.…