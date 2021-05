Parc éolien de Saint-Nazaire : première fondation posée

La première des 80 fondations monopiles du futur parc éolien offshore implanté au large de Saint-Nazaire a été installée avec succès par l’Innovation, de l’armement belge Deme, en charge de cette opération. Long de 147.5 mètres pour une largeur de 42 mètres, ce navire de type jack-up se maintient sur le fond grâce à ses quatre jambes et effectue les manutentions via son imposante grue, d’une capacité de levage de 1500 tonnes. L’Innovation embarque les monopiles dans le port de La Rochelle et les transporte trois par trois sur le site pour les installer. « Une fondation se compose d’un monopieu en acier et d’une pièce de transition. Le monopieu est installé sur le fond marin à des profondeurs variant entre 12 et 25 mètres tandis que la pièce de transition chapeaute ce dernier et accueillera, en 2022, la future éolienne. Ces pièces de transition, de…