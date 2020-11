Partenariat entre Efinor et FFED pour un service de décalaminage à hydrogène

Le groupe Efinor, via sa filiale en Méditerranée à Six-Fours les Plages, et la start-up Flexfuel Energy Development (FFED), spécialiste de l’optimisation des performances et des consommations de moteurs basée à Sophia Antipolis, ont annoncé leur partenariat pour proposer un service de décalaminage à hydrogène. Les deux entreprises…