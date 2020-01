Partenariat entre le Cluster Maritime Français et le Cluster Maritime d'Afrique francophone

Une coopération entre le Cluster Maritime d’Afrique Francophone et le Cluster Maritime Français pour la croissance bleue.

Le 14 janvier dernier, à Abidjan, le Cluster Maritime d’Afrique Francophone (CMAF) et le Cluster Maritime Français ont signé une convention de partenariat dont l’objectif est le développement des activités maritimes de leurs entreprises adhérentes. Ce partenariat donnera lieu à des partages d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques. Chaque Cluster invitera son homologue à des évènements maritimes soit en Afrique soit en Europe. « Le Cluster Maritime Français existe depuis 2006. Nous avons donc proposé notre expérience à nos homologues d’Afrique francophone qui ont constitué, en mars 2019, leur cluster réunissant 21 pays. Nous apportons, ainsi, une aide à la structuration du Cluster Maritime d’Afrique Francophone dans le cadre d’une réflexion collective et de travaux communs avec le partage de réseaux, d’informations, et d’opportunités. », souligne Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster Maritime Français. La signature de cette convention a été précédée par la tenue d’une table ronde intitulée « Les clusters maritimes et le développement de l’économie bleue ». « A travers cette convention qui renforce les liens et l’amitié des acteurs du maritime de France et d’Afrique, nous souhaitons avant tout contribuer dans l’espace francophone au développement d’une économie bleue, respectueuse de l’environnement et créatrice d’emplois » poursuit Frédéric Moncany de Saint Aignan.

Communiqué du CMF