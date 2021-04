Pas de Calais : 84 migrants secourus en une seule journée

Plusieurs embarcations ont tenté de franchir le détroit du Pas de Calais au petit matin, samedi dernier. Le Cross Gris-Nez a dû coordonner quatre opérations pour secourir 84 migrants qui tentaient de rejoindre l’Angleterre.

Ils ont tenté le passage simultanément et se sont trouvés en difficulté. Le jour n’était pas levé, samedi, quand le patrouilleur de service public (PSP) Flamant de la Marine nationale a récupéré 11 migrants qui avaient appelé à l’aide. C’est ensuite la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Scarpe de la Gendarmerie maritime qui a signalé, au petit matin, à 6h46, une embarcation en difficulté au large de Sangatte, avant d’intervenir pour secourir les 30 personnes, dont une femme et un bébé. Presque au même moment, le sémaphore de Boulogne-sur-Mer repérait des migrants en difficulté au large d'Ambleteuse. Les 19 personnes ont été secourues par le canot tous temps SNS 076 Président Jacques Huret de la station SNSM de Boulogne-sur-Mer. Enfin, le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Languedoc est intervenu pour venir en aide à 24 personnes, dont 5 enfants. Les migrants ont été déposés à Boulogne-sur-Mer et Calais où ils ont été pris en charge par des services de secours et la police aux frontières.

Par ailleurs, indique Alain Ledaguenel, président de la SNSM de Dunkerque, à Mer et Marine, les canots tout temps de Calais et Dunkerque ont aussi été mobilisés au même moment pour venir en aide à des embarcations avec 30 et 40 migrants à bord. Le vent de Nord-Est qui s'est levé et le courant de jusant ont refoulé ces embarcations à la côte, entre Calais et Dunkerque. Les personnes ont été reçues par le SDIS et les forces de l’ordre.

Déjà, le 1er avril, pas moins de 159 migrants, répartis dans huit embarcations, avaient été secourus en une seule journée. Et ce, malgré l’eau encore très froide à cette saison. Les départs simultanés se multiplient, semble-t-il pour échapper à la surveillance. En 2020, la préfecture maritime a dénombré plus de 9 500 traversées ou tentatives de traversées, soit quatre fois plus qu'en 2019.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.