Pas de croisières au Canada avant 2022

Face à la persistance de la crise sanitaire, les autorités canadiennes ont décidé de prolonger l’interdiction des croisières dans le pays pour la prochaine saison. De ce fait, aucun paquebot ou navire d’expédition ne pourra être exploité au Canada ou franchir le passage du nord-ouest cette année, et cela jusqu’au 28 février 2022. Une décision qui, par ricochet, compromet un peu plus la saison 2021 des croisières en Alaska, qui partent généralement de Seattle et passent par les eaux canadiennes.

Pour les autres régions du monde, la plus grande incertitude demeure quant à la possibilité de reprendre une activité autre qu’anecdotique dans les mois qui viennent.

