Patrouilleurs : CMN dévoile la nouvelle génération des Vigilantes

Le constructeur cherbourgeois CMN profite du salon Euronaval pour lancer une toute nouvelle famille de patrouilleurs hauturiers appelée Vigilante Mk II. Elle succède à une précédente génération de bâtiments vendus à différents pays comme le Brésil, la France et Oman. Classées par le Bureau Veritas, les Vigilantes Mk II se déclinent en plusieurs modèles, de 45 à 75 mètres (voire 80 mètres), permettant de répondre aux besoins des marines et services de garde-côtes en matière de surveillance et de protection des approches littorales comme de l’ensemble des ZEE et au-delà.

Nouvelle carène avec étrave inversée

Cette famille d’OPV est proposée avec une propulsion hybride diesel ou diesel-électrique (jusqu’à 7 nœuds) et bénéficie d’un nouveau design de coque, qui se caractérise par une étrave inversée, combinée à un bulbe avancé. De nouvelles formes conçues par les ingénieurs de CMN pour offrir une navigation plus fluide en facilitant le franchissement des vagues, tout en améliorant l’hydrodynamisme et la tenue à la mer grâce à une ligne de flottaison plus longue pour une surface de pont équivalente. Il en résulte des gains sensibles en matière de consommation de carburant mais aussi pour le confort et la sécurité de l’équipage, puisque ces formes réduisent les mouvements de la plateforme et les effets de slamming à la proue. L’étrave inversée donne, de plus, une visibilité accrue sur l’avant du navire depuis la passerelle (qui présente une vision à 360°), et un angle de visée plus important pour l’artillerie principale.

Vigilante CL65 Mk II (© CMN)

Dotés d’une coque en acier et de superstructures en aluminium, les Vigilantes Mk II ont un système de stabilisation passive. Elles ont été imaginées comme des bâtiments hauturiers capables de se déployer loin et longtemps, mais aussi des plateformes extrêmement polyvalentes aptes à remplir un très large spectre de missions : surveillance et protection de la ZEE, lutte contre les trafics illicites, police des pêches, sauvetage en mer, assistance à des populations sinistrées suite à une catastrophe naturelle, lutte contre la pollution, opérations ISTAR (Intelligence, Surveillance, Targeting, Acquisition & Reconnaissance), déploiement de forces spéciales… Cela, dans un environnement plutôt sécurisé, comme dans des zones où le niveau de menace peut être élevé.

Des capacités militaires musclées pour les zones à risques

Il faut en effet répondre à la problématique croissante du développement des menaces, terroristes et conventionnelles, auxquelles sont de plus en plus confrontées des unités qui ne sont pas des bâtiments de combat de premier rang. CMN a donc conçu ses nouveaux OPV de manière à leur permettre de disposer, si le client le souhaite, de robustes moyens d’autodéfense. Il est ainsi possible de les équiper de différents modèles d’artillerie, du canon télé-opéré de 20 à 30 mm jusqu’à la tourelle lourde de 76mm, mais aussi de systèmes surface-air (comme le Simbad-RC de MBDA) et de missiles antinavire légers. S’y ajoutent différentes options au niveau des senseurs (radar, guerre électronique). Ces bâtiments sont ainsi non seulement capables de remplir toutes les missions dévolues habituellement aux OPV dans le cadre de l’action de l’Etat en mer, mais aussi d’évoluer dans des zones à risques et d’assurer par exemple des escortes de navires marchands, ainsi que la protection d’installations vulnérables, comme des plateformes offshore.

Zones modulaires et drones

En fonction des missions et capacités d’intervention souhaitées, les Vigilantes Mk II disposent d’espaces de stockage pour des conteneurs, ainsi que des zones modulaires permettant de proposer différentes configurations. La partie arrière peut, ainsi, accueillir une rampe de mise à l’eau pour un ou deux semi-rigides de 9 mètres, une zone de stockage de conteneurs supplémentaire ou encore une plateforme pour un hélicoptère ou un drone aérien. Ces OPV ont d’ailleurs été nativement pensés pour la mise en œuvre d’UAV (unmanned aerial vehicle), un domaine où CMN a de l’expérience depuis la construction des Ocean Eagle 43, livrés en 2016 et qui avaient été optimisés pour embarquer un Camcopter S-100 (Schiebel). Les Vigilante Mk II peuvent donc déployer des drones à voilure tournante, stockés dans un hangar ou un module conteneurisé, mais aussi des engins à voilure fixe déployés au moyen d’une catapulte, par exemple depuis la plage avant. Ils sont aussi conçus pour pouvoir embarquer des drones de surface et sous-marins grâce à leurs moyens de manutention (grues, rampes, bossoirs) et leur capacité à embarquer des modules conteneurisés.

Vigilante CL75 Mk II (© CMN)

La Vigilante CL75 Mk II

Plus grand modèle de cette nouvelle gamme, la Vigilante CL75 Mk II mesure 75 mètres de long pour 12.5 mètres de large et 4 mètres de tirant d’eau. Capable de dépasser 22 nœuds et de franchir 7000 milles à 12 nœuds (8500 à 7), avec une réserve de 215 m3 de carburant, elle est prévue pour être armée par un équipage pouvant atteindre 65 personnes. Ce bâtiment, qui dispose d’une plateforme pouvant accueillir un hélicoptère de 10 tonnes (mais pas de hangar) et un drone à voilure tournante, embarque trois semi-rigides, deux de 9 mètres déployés via des rampes à la poupe, et le troisième de 7 mètres sous bossoir.

Un emplacement entre la superstructure et la plateforme hélicoptère permet de loger quatre conteneurs de 20 pieds, soit des modules de mission, soit pour du transport de fret et de matériel. Les moyens de manutention comprennent notamment une grue d’une capacité de levage de 10 tonnes à 10 mètres. En matière de senseurs, ce patrouilleur, qui dispose d’une passerelle panoramique, est équipé d’un radar de surveillance, un système électro-optique et des moyens de guerre électronique (R-ESM, C-ESM). L’armement comprend un canon principal de 40 à 76mm et deux canons télé-opérés de 30mm. Il est possible d’ajouter un ou deux systèmes surface-air Simbad-RC et/ou des missiles antinavire légers.

Vigilante CL75 Mk II (© CMN)

Vigilante CL75 Mk II (© CMN)

La Vigilante CL65 Mk II

Un peu plus petite, la Vigilante CL65 Mk II mesure 64.8 mètres de long pour 10.3 mètres de large et 2.7 mètres de tirant d’eau. Pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes, ce patrouilleur est conçu pour naviguer jusqu’à 21 nœuds et présente une autonomie de 5500 milles à 12 nœuds (7500 à 7), les soutes contenant 104 m3 de carburant. Une plateforme de 9x9 mètres permet de mettre en œuvre un drone aérien, alors que le bâtiment embarque deux semi-rigides de 9 mètres (un sur rampe à l’arrière et l’autre sous bossoir). Le pont comprend un espace pour deux conteneurs de 20 pieds. Côté armement, l’artillerie principale consiste en un canon de 40mm, complété par deux affûts télé-opérés de 20mm et quatre mitrailleuses manuelles de 12.7mm. La CL65 Mk II peut aussi recevoir un système surface-air ou des missiles antinavire. La plage avant peut accueillir une catapulte pour un drone aérien.

Vigilante CL65 Mk II (© CMN)

Vigilante CL65 Mk II (© CMN)

Vigilante CL65 Mk II (© CMN)

La Vigilante CL55 Mk II

CMN propose également la Vigilante CL55 Mk II, un patrouilleur de 54 mètres de long pour 8.7 de large et 2.6 de tirant d’eau. Avec un équipage pouvant atteindre 41 marins, ce bâtiment est proposé en plusieurs configurations. Les différences principales portent sur l’aménagement de la moitié arrière. Dans une version, la CL65 Mk II dispose d’une rampe à la poupe pour un semi-rigide de 9 mètres, le reste de la plage arrière accueillant un bossoir pour une embarcation de 7 mètres et un espace pour un conteneur de 20 pieds. Dans une autre version, la rampe est remplacée par une petite plateforme pour un drone aérien à voilure tournante, la plage arrière étant alors équipée de deux bossoirs pour des semi-rigides de 7 mètres et deux emplacements pour des conteneurs de 10 pieds. La plage avant peut quant à elle recevoir une catapulte pour un drone à voilure fixe en plus de l’espace nécessaire pour un canon de 20 à 40 mm. L’armement est complété avec deux mitrailleuses de 12.7mm. Capable de dépasser les 22 nœuds, la Vigilante CL55 Mk II peut franchir 3500 milles à 12 nœuds, ses soutes à carburant présentant un volume de 65 m3.

Vigilante CL55 Mk II (© CMN)

Vigilante CL55 Mk II (© CMN)

La Vigilante CL45 Mk II

Enfin, le plus petit modèle de cette nouvelle famille est une version compacte de la CL55. Pouvant loger jusqu’à 27 personnes, la Vigilante CL45 Mk II mesure 45.6 mètres de long pour 8.7 mètres de large et 2.6 mètres de tirant d’eau. Pouvant dépasser 22 nœuds, son autonomie est de 2500 milles à 12 nœuds (35 m3 de carburant en soute). Comme son grand frère, ce patrouilleur peut être proposé avec une rampe ou une plateforme pour drone à l’arrière, ainsi qu’un ou deux bossoirs (pour deux semi-rigides de 6.5 mètres dans les deux versions) et des emplacements pour un conteneur de 20 pieds ou deux de 10 pieds. L’armement comprend un canon télé-opéré de 20mm et deux mitrailleuses de 12.7mm.

Vigilante CL45 Mk II (© CMN)

Vigilante CL45 Mk II (© CMN)

Vigilante CL45 Mk II (© CMN)

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.