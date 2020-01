Paul Gauguin Cruises : la commande des deux nouveaux navires confirmée

Annoncée le 20 novembre par le constructeur italien Fincantieri, la commande de deux nouveaux navires pour Paul Gauguin Cruises a été officiellement signée courant décembre. Ce contrat de 300 millions de dollars, assortie d’une option pour une troisième unité, verra la livraison des deux premiers exemplaires en 2022. Ils seront réalisés par Vard, filiale de Fincantieri, dans ses chantiers roumains et norvégiens.

Vue des futurs navires de Paul Gauguin Cruises (© SDI)

Ces navires d’environ 11.000 GT de jauge et 230 passagers sont une évolution des six unités du type Explorer (131 mètres, 10.000 GT, 184 passagers) réalisés par Vard pour Ponant, filiale du groupe Artemis qui a repris l’an dernier Paul Gauguin Cruises. Et fait donc logiquement jouer les économies d’échelle en capitalisant sur un modèle existant pour aboutir à la plus longue série de navires dits d’expédition, et même l’une des plus importantes de l’industrie de la croisière.

Le Dumont d'Urville (© FABIEN MONTREUIL)

Quatre des six Explorer (Le Lapérouse, Le Champlain, Le Bougainville, Le Dumont d’Urville) ont été mis en service en 2018 et 2019, les deux autres (Le Bellot et Le Jacques Cartier) allant entrer en flotte cette année. Comme eux, le design extérieur des nouveaux PGC a été imaginé par le bureau d’architecture nantais Stirling Design International. Les lignes sont assez voisines, avec tout de même quelques évolutions, la livrée sera grise, la capacité supérieure comme on l’a vu et les navires de PGC se distingueront des Explorer par l’appoint de batteries afin de limiter le fonctionnement des générateurs fonctionnant au diesel, en particulier lors des escales à quai ou au mouillage.

Ces bateaux vont s’ajouter à l’unique navire de PGC, le petit paquebot Paul Gauguin (153 mètres, 19.200 GT, 332 passagers) construit par les chantiers de Saint-Nazaire et mis en service en décembre 1997. Il est depuis essentiellement dédié aux croisières à travers la Polynésie française. On ne sait pas si l’option pour un troisième bateau de nouvelle génération pourrait signifier le remplacement du Paul Gauguin, qui a été certes rénové mais a déjà 22 ans de service en eaux chaudes.

Le Paul Gauguin (© PGC)