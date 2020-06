Pays-Bas : Royal IHC travaille sur un SOV autonome

Il y a une semaine, aux Pays-Bas, l’institut MARIN et le chantier Royal IHC ont achevé une batterie de tests dans les bassins de Wageningue, portant sur le système de positionnement dynamique d’un futur navire autonome de service à l'éolien offshore. Ce bateau du type SOV T60-18 doit mesurer 82 mètres de long, pour 18 de large. Une nouvelle étape dans le développement de ce projet de navire intelligent capable de soutenir l'équipage et porté depuis plusieurs années par le constructeur néerlandais.

Pour améliorer la sécurité et la maniabilité, tout en réduisant les coûts d’exploitation, un logiciel autonome (Mission Master) a été développé pour que le navire puisse mener ses opérations sous la supervision de l’officier de quart. Un système intégré prend en charge le système de positionnement dynamique, la passerelle à mouvements compensés et les réactions du navire. Il s'agit d'assister l'équipage en automatisant certaines tâches, en particulier lors de la phase d'approche d'une éolienne et de déploiement de la passerelle, tout en menant la trajectoire idéale dans le champ pour les visites à conduire sur les machines et en tenant compte des conditions météorologiques ainsi que des caractéristiques du navire.

Ces essais sur le système de positionnement constituaient la dernière série de tests menée par MARIN, après les tests d’alimentation et de tenue à la mer. Fin 2020, le navire pourra être modélisé dans un simulateur englobant tous les systèmes autonome. Ce simulateur sera mis en service pour démontrer la faisabilité du dispositif et évaluer son efficacité. Il pourra être comparé avec des SOV existants afin d'évaluer s'il est compétitif. Après la livraison du simulateur, Royal IHC doit travailler avec un armateur à la réalisation d'un prototype pouvant être adapté sur un SOV.

(© : ROYAL IHC)