PÃªche : Annick Girardin annonce une enveloppe de 100 millions d'euros

La ministre de la Mer, Annick Girardin, a annoncé lundi aux pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, mobilisés la semaine dernière, le déblocage d’une enveloppe de 100 millions d’euros dans le cadre d’un plan d’accompagnement de la filière pêche post-Brexit, tout juste validé par Bruxelles. Accompagnée par le secrétaire d’État aux affaires européennes Clément Beaune, elle a également assuré aux représentants du secteur que 21 nouvelles licences, pour permettre aux bateaux français de pêcher dans les eaux britanniques, seraient prochainement délivrées.

Les aides prévues dans le plan de soutien, « validées ces dernières heures par la Commission européenne, (…) sont immédiatement mobilisables et seront réglées, payées, avant un délai maximum de six mois », a assuré la ministre à la sortie d’une réunion de plus de 2 h 30 avec les professionnels.

Les pêcheurs se crispent …