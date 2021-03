Pêche : le Parlement européen modernise les contrôles

D’un côté, plus d’équipements de surveillance embarqués et un registre européen des infractions, de l’autre, plus de flexibilité dans le contrôle des quotas de poissons : c’est en substance la direction que les députés européens souhaitent imprimer au contrôle des pêches en Europe suite au vote, mercredi, du rapport Aguileira par 401 voix (247 contre).

Répondant à la demande de l’industrie, le Parlement propose le doublement de 10 à 20 % de l’actuelle « marge de tolérance » entre la quantité de captures de poissons autorisée et celle déclarée. Cette flexibilité serait même de 25 % pour le thon. Pour le thon tropical et conformément à la demande…