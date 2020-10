La Méridionale : le Pelagos a quitté Le Havre

Après avoir passé un mois au quai de l’Europe, où il a fait l’objet de travaux, le nouveau navire de la Compagnie Méridionale de Navigation a quitté La Havre mardi 6 octobre. Le Pelagos fait actuellement route vers Vigo, en Espagne, où il devrait arriver ce jeudi. Il rejoindra ensuite la Méditerranée en vue de participer cet automne au lancement par son armateur d’une nouvelle ligne entre Marseille et Tanger. La Méridionale prévoit d’y affecter le Pelagos et l’un de ses trois autres navires, le Girolata, cette nouvelle ligne devant offrir trois rotations hebdomadaires entre la France et le Maroc.

Le Pelagos quittant Le Havre (© FABIEN MONTREUIL)

Le Pelagos quittant Le Havre (© FABIEN MONTREUIL)

Le Pelagos, ex-Liverpool Seaways, a été racheté à l’armement danois DFDS. Annoncée en mai 2019, son acquisition par la compagnie française s’est élevée selon DFDS à 200 millions de couronnes danoises (26.8 millions d’euros). En provenance du port lituanien de Klaipėda, le navire, renommé Pelagos en hommage au sanctuaire marin méditerranéen éponyme, avait rejoint Le Havre le 5 septembre.

Sorti des chantiers italiens Visentini en 1997, ce navire, précédemment exploité en Baltique, mesure 186 mètres de long pour 25.6 de large, présente un linéaire de 2460 mètres pour les véhicules et le fret, ainsi qu’une capacité de 350 passagers.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.