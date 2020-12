SNA Perle : la météo retarde la progression du Rolldock Storm

Parti le 10 décembre de Toulon avec à son bord le sous-marin nucléaire d’attaque Perle, le navire semi-submersible Rolldock Sorm poursuit sa progression vers Cherbourg, où il débarquera le SNA de la Marine nationale en vue de sa réparation chez Naval Group. Si les conditions météorologiques avaient été clémentes, l’arrivée à la pointe du Cotentin serait intervenue hier. Mais le temps et la mer, conformément aux prévisions au moment du départ, n’ont pas été bons. Ce qui a ralenti la progression du Rolldock Storm. Le navire, qui a doublé la pointe nord-ouest de l’Espagne hier, avançait cette nuit à une douzaine de noeuds vers la Bretagne à travers le golfe de Gascogne. Il devrait être en vue de Cherbourg pour la fin de semaine. Et bénéficie toujours d'un solide dispositif de surveillance et de protection mis en place par la Marine nationale.

