Phares et Balises : la construction de la nouvelle vedette corse progresse

La construction de la nouvelle commandée par l’Armement des Phares et Balises (APB) progresse au chantier Alumarine de Couëron, près de Nantes. « La coque chaudronnée est terminée et la timonerie est en place », indique le constructeur, qui devrait livrer ce bateau à l’automne.

Prévue pour une livraison au second semestre, cette vedette de travail en aluminium a été conçue par le bureau d’architecture Delion. Elle mesurera 12 mètres de long pour 4.5 mètres de large et moins d’un mètre de tirant d’eau, ce qui lui permettra d’évoluer tout près des côtes pour intervenir sur la signalisation maritime. Elle sera équipée de deux moteurs diesels et deux hélices. Un large pont de travail a été dégagé sur l’arrière, avec une grue d’une capacité de levage de 4 tonnes, qui permettra des opérations de manutention. Cette plage arrière est par ailleurs assez vaste pour embarquer une annexe.

(© PIERRE DELION ARCHITECTURE)

Cette nouvelle unité, qui permettra de remplacer la vieille vedette Ile de la Giraglia, sera basée à Bastia. Au moins dans un premier temps. Elle est développée sur la base de précédentes réalisations d'Alumarine et Delion, en particulier la vedette San Ghjaseppu de transport de fret et de passagers livrée en Corse en 2018.

