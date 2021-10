Phares et Balises: vendu et réparé, l’Îles Sanguinaires II va revenir à Sète

L’Armement des Phares et Balises n’avait pas jugé bon de le réparer après son échouement dans la baie d’Ajaccio fin décembre 2020 et obtenu du ministère de la Mer les financements nécessaires pour le remplacer par un baliseur neuf. Pour autant, l’Îles Sanguinaires II, ancien thonier de l’armement sétois Avallone (ex-Roger Christian IV) livré en 2005 par le chantier concarnois Piriou et racheté en 2011 par les Phares et Balises afin d’être converti en baliseur pour la Corse, a échappé à la casse. Le navire a été racheté et est en cours de réparation au chantier IMS Shipyard de Saint-Mandrier, où il avait été remorqué après son renflouement en janvier dernier, a constaté Mer et Marine.

