Philippe Livet nouveau directeur de l'ENSM au Havre

Philippe Livet devient le nouveau directeur du site havrais de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime. Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, depuis février 2013, Philippe Livet est né au Havre. Il retrouvera sa ville natale en mai, comme directeur de l'établissement normand de l'ENSM. C’est un ancien élève de « l’Hydro », DESMM 1992 à Marseille et il est titulaire d’un DESS en Droit des transports maritimes et diplômé de l’enseignement militaire supérieur.

Le nouveau directeur a navigué au pont et à la machine sur des navires à passagers, des porte-conteneurs et des pétroliers. Il a ensuite occupé divers postes de direction, notamment au CROSS Méditerranée, au Centre de Sécurité des Navires « Antilles-Guyane », au CSN du Pas-de-Calais, de la Somme, et de l'Oise, au service des Affaires maritimes de Dieppe, aux CSN de Seine-Maritime, à la direction départementale des Affaires maritimes du Nord et à la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, délégué à la mer et au littoral, où il exerçait avant de rejoindre Bastia.

Au Havre, où le site accueille plus de 300 élèves, il encadrera une équipe pédagogique composée d’une quinzaine d’agents, d’une trentaine d’enseignants et d’une vingtaine de vacataires. Le Havre étant le siège social de l’ENSM, Philippe Livet sera également l’hôte d’une quarantaine d’agents des services de direction.

Philippe Livet (© ENSM)