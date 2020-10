Phoenix Reisen vend le paquebot Albatros

Après ses sisterships les Boudicca et Black Watch, c’est au tour du paquebot Albatros d’être vendu. Le navire, qui appartenait à Phoenix Reisen depuis 2004, a été racheté, a annoncé le groupe allemand. Il a apparemment été cédé à une société égyptienne qui compte le transformer en hôtel flottant sur la mer Rouge.

Construit à Helsinki, en Finlande, et mis en service en 1973 sous le nom de Royal Viking Sun, le vieux paquebot, d’abord exploité par la défunte compagnie Royal Viking Line, est passé au cours de sa carrière chez NCL et Star Cruises avant de rejoindre Phoenix Reisen. Long de 205 mètres et affichant une jauge de plus de 28.000 GT, l’Albatros pouvait embarquer en croisière plus de 800 passagers.

Les Black Watch (1972) et Boudicca (1973), qui appartenaient quant à eux à la compagnie britannique Fred Olsen, ont également été vendus. Ils doivent eux-aussi être transformés en hôtels flottants.

