Pierfrancesco Vago succède à Adam Goldstein à la tête de CLIA

Pierfrancesco Vago, Président Exécutif de MSC Croisières, a été nommé Président Monde de la « Cruise Lines International Association » (CLIA), pour un mandat de deux ans. M. Vago assumera la présidence mondiale avec effet immédiat.

« Au nom de toute la communauté CLIA, de nos collaborateurs et de nos membres, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Vago et le féliciter pour sa nomination en tant que Président Monde de CLIA », a déclaré Kelly Craighead, PDG de CLIA. « M. Vago est un leader visionnaire au sein de la communauté mondiale des croisières. Alors que nous tentons de surmonter les impacts de la pandémie de COVID-19 et de soutenir le redémarrage de l'industrie des croisières au niveau international et aux États-Unis en particulier, nous pourrons compter sur ses idées, ses connaissances et son soutien. »

M. Vago a été PDG de MSC Croisières de 2003 à 2013, période au cours de laquelle la Compagnie a connu une croissance de plus de 800%. En tant que Président Exécutif, il continue de propulser la croissance de MSC, ce qui lui vaut de confirmer sa position d’acteur incontournable dans le monde des croisières. Le siège de la Compagnie étant basé à Genève, en Suisse, M. Vago sera le premier Européen à occuper le poste de Président Monde de CLIA. Il était auparavant Président de CLIA Europe en 2014.

« Il s'agit d’un moment critique pour notre industrie à l'échelle mondiale. Je suis honoré et reconnaissant du soutien et de la confiance de mes pairs alors que nous travaillons sans relâche pour offrir à nouveau des expériences inoubliables à nos hôtes, et pour générer un impact économique et des opportunités d'emploi au profit de millions de personnes dans le monde qui font partie, plus ou moins, directement de notre industrie », a déclaré M. Vago. « Avec plus de 200 traversées qui ont eu lieu depuis l'été dernier sur différents marchés à travers le monde et soutenues par des mesures strictes de santé et de sécurité, nous avons prouvé que la reprise des croisières est possible. J'ai hâte de pouvoir travailler avec les dirigeants de CLIA et nos partenaires de l'industrie afin de continuer dans cette voie et contribuer à assurer un avenir dynamique à tous ceux qui en dépendent. »

M. Vago devient Président Monde de CLIA après une année sans précédent pour l'industrie des croisières et l'ensemble du secteur du voyage. Pour l'avenir, CLIA et ses membres restent concentrés sur la reprise des croisières dans le monde et sur la consolidation de son engagement continu envers la durabilité environnementale.

M. Vago succède à Adam Goldstein, qui a récemment terminé son deuxième mandat en tant que Président Monde de CLIA. M. Goldstein poursuivra son travail et son implication dans plusieurs startups technologiques et organisations à but non lucratif.

« Ce fut un honneur d'être Président Monde de CLIA ces deux dernières années et je suis fier de tout ce que nous avons accompli ensemble, alors même que nous avons fait face à des défis sans précédent », a déclaré M. Goldstein. « Je connais Pierfrancesco Vago depuis de nombreuses années et j'ai la chance de le considérer comme un ami. Je lui souhaite, ainsi qu'à l’ensemble de la CLIA et de l'industrie, un immense succès. Je crois vraiment que le meilleur reste à venir pour cette industrie. »

Communiqué de CLIA, 21/01/21