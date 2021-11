Bases navales : Piriou achève l’assemblage du premier remorqueur du type RP 30

Le premier des vingt nouveaux remorqueurs portuaires et côtiers du type RP 30 / RPC 30 destinés à la Marine nationale est désormais assemblé au chantier Piriou de Concarneau, a constaté Mer et Marine. Le bloc timonerie a été posé sur la coque en acier et les deux propulseurs azimutaux Schottel installés sous la poupe. L’armement du bateau se poursuit sur le terre-plein du chantier breton en vue de sa mise à l’eau début 2022.

