Piriou débute la construction du premier des trois OPV commandés par le Sénégal

La cérémonie de découpe de la première tôle du premier des trois patrouilleurs hauturiers (OPV) commandés en novembre 2019 par le Sénégal s’est déroulée hier au chantier Piriou de Concarneau, dans le Finistère. Etaient notamment présents le général Birame Diop et l’amiral Oumar Wade, respectivement chef d’état-major des Armées et chef d’état-major de la marine du Sénégal. Le programme, d’une durée de 44 mois, s’étend jusqu’en 2024. La construction des coques sera répartie entre Concarneau et Lanester, près de Lorient, où se trouve le chantier de Kership - filiale commune de Piriou (55%) et Naval Group (45%) - déjà engagé dans la construction des nouveaux OPV 87 argentins et qui participera aussi à la réalisation des coques des douze bâtiments de guerre des mines destinés aux marines belge et néerlandaise.

Hier, au chantier Piriou de Concarneau (© : PIRIOU)

Livraisons en 2023 et 2024

Pour ce qui est du programme des OPV sénégalais, dont le contrat est entré en vigueur le 30 septembre, la tête de série devrait selon les informations recueillies par Mer et Marine être livrée au printemps 2023, son premier sistership fin 2023 et le dernier patrouilleur de la série à la fin du printemps 2024. A l’issue de leur livraison, Piriou pourra assurer leur soutien depuis Dakar, où l’industriel breton s’est implanté fin 2017 en s’associant avec la société Ngom & Frères. « Ce contrat est le fruit de quatre années de travail conjoint entre les équipes de Piriou et celle de l’Etat-major de la Marine du Sénégal, qui nous ont permis de concevoir des patrouilleurs de nouvelle génération, parfaitement adaptés aux besoins de la marine sénégalaise », a déclaré président du groupe Piriou, à l’occasion de la cérémonie de lancement de la construction du premier patrouilleur. Vincent Faujour en a également profité pour saluer la mise en place du « Pass Export » par Bercy. « Ce projet est aussi un vrai succès pour le Pass Export, initiative du ministère de l’Economie et des Finances français, dont Piriou fût le premier signataire le 23 février 2018. Ce dispositif favorise et accélère notre capacité à proposer des financements et des garanties à l’export ».

Vue des futurs OPV 58S sénégalais (© : PIRIOU)

Les plus puissants bâtiments de la marine sénégalaise

Ces bâtiments seront les plus grands et les plus puissants de la marine sénégalaise, qui a fortement renouvelé ses moyens navals ces dernières années, se fournissant d'ailleurs essentiellement en France. Elle a cette fois retenu une version dérivée du modèle OPV 58 (58 mètres de long pour 9.5 de large et un déplacement de 550 tonnes) commercialisé par Kership, mais qui dans le cas présent relève d'un contrat Piriou. Plus grande, la version sénégalaise, nommée OPV 58S, mesurera 62.2 mètres de long pour une largeur inchangée de 9.5 mètres et un tirant d’eau d’environ 3 mètres. La coque sera en acier et la superstructure en aluminium.

Capables d’atteindre 21 nœuds, ces patrouilleurs pourront franchir 4500 milles à 12 nœuds, pour une autonomie de trois semaines sans ravitaillement. L’équipage sera de 24 marins, avec des logements pour 24 personnes supplémentaires.

Les OPV 58S seront lourdement armés, et d’ailleurs les premiers bâtiments lance-missiles sénégalais. Ils seront équipés de deux systèmes de missiles fournis par MBDA. D’abord deux rampes doubles pour quatre missiles antinavire légers, en l’occurrence des Marte Mk2/N italiens d’une portée de 30 kilomètres. S’y ajoutera un système surface-air à très courtée Simbad-RC, une tourelle télé-opérée équipée de deux missiles Mistral 3 prêts à l’emploi. D’une portée de 6 km, ils sont conçus pour traiter des cibles aériennes (aéronefs et missiles) et ont été optimisés pour traiter des menaces asymétriques, comme des drones aériens mais aussi des cibles de surface, comme des embarcations rapides.

Missile Marte et système Simbad-RC (© : MBDA)

L’artillerie sera quant à elle constituée d’une tourelle de 76mm Leonardo et deux canons télé-opérés (à priori des 20mm Narwhal de Nexter).

Une grande plage arrière permettra de loger deux conteneurs de 20 pieds, manutentionnés au moyen d’une grue (7.5 t à 8 m). Cette plage arrière se terminera à la poupe par une double rampe pour deux semi-rigides de 7 mètres. Adaptés au déploiement de commandos, dont des nageurs de combat, ces bâtiments seront capables de mettre en œuvre des drones aériens ou sous-marins.

Vue des futurs OPV 58S sénégalais, avec conteneurs sur le pont (© : PIRIOU)

Vue des futurs OPV 58S sénégalais, avec pont dégagé pouvant servir à l'emploi de drones (© : PIRIOU)