Piriou livre un thonier à Via Océan

Il s'agit du premier navire neuf commandé par Via Océan (ex-Armement Saupiquet) au groupe Piriou. Le Via Alizé, thonier-senneur congélateur de 67 mètres, a été livré hier par le chantier vietnamien du groupe Piriou. Il s'agit de la quatrième unité de l'armement, propriété du groupe italien Bolton, qui rejoint trois bateaux construits en 1990 et 1991, les Via Avenir, le Via Euros et le Via Mistral.

(© PIRIOU)

Le Via Océan a une coque en acier et des superstructures en aluminium. Il dispose d'une propulsion d'une puissance de 3000 kW et d'une capacité de stockage de poisson de 1200 m3. « Le design sea proven de Piriou Ingenierie a pris en compte les évolutions réglementaires et contribue à améliorer les conditions de travail, de repos et de sécurité de l’équipage à bord, conformément à la réglementation MLC 2006 (Maritime Labor convention). Il est équipé d’une propulsion optimisée avec hélice à pales orientables et alternateur attelé pour une meilleure utilisation de l’énergie bord », précise le chantier. Le navire va pouvoir accueillir un équipage de 23 personnes. Il va prochainement rejoindre les Seychelles puis ralliera les zones de pêche du golfe de Guinée.

