Piriou met à l’eau le chalutier Anthémis

Le chantier Piriou de Concarneau a procédé la semaine dernière à la mise à l’eau d’un nouveau chalutier breton. Commandé fin 2018 par Jérôme Cabaret, l’Anthémis, qui sera basé à Saint-Brieuc, sera livré début 2020 et doit remplacer le Nominoe de l'armateur costarmoricain. Destiné au chalutage de fond et pélagique en Manche et en mer Celtique, ce bateau de 22.5 mètres de long pour 7.3 mètres de large, avec un creux de 3.9 mètres, dispose d’une coque en acier et d’une superstructure en aluminium. Conçu avec le bureau d’architecture Pantocarène, ce chalutier du type Ketos 225.2 sera propulsé par un moteur diesel de 450 kW et armé par 7 marins-pêcheurs.

(© : PANTOCARENE - PIRIOU)

Comme le chalutier normand Télémaque, bateau de 15.95 mètres conçu par Coprexma et livré au mois d’octobre, l’Anthémis devait être réalisé par Piriou Naval Services à Lorient. Mais les activités locales très soutenues du groupe en matière de réparation navale l’ont contraint à réaliser la coque dans son chantier de Concarneau, PNS se chargeant cependant de l’équipement. Avec ces deux bateaux, Piriou renoue avec une activité historique, celle de la pêche artisanale.