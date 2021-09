Piriou sort les premières coques des nouveaux remorqueurs de la marine

C’est un programme très important pour la Marine nationale puisqu’il viendra parachever le renouvellement des principaux moyens de ses bases navales, permettant de garantir la sécurité des manœuvres portuaires des unités de combat. Notifié le 30 avril 2020 par la Direction Générale de l’Armement (DGA) au constructeur breton Piriou, le programme des vingt nouveaux remorqueurs-pousseurs (RP 30) et remorqueurs-pousseurs côtiers (RPC 30) entre dans le vif du sujet. Mer et Marine a en effet constaté que les coques et superstructures des premières unités étaient en train de sortir des ateliers du chantier Piriou de Concarneau. Ces éléments ont été installés près de la coque du premier OPV sénégalais sur le grand terre-plein faisant face aux nefs de construction en vue de leur assemblage.

