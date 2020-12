Atlantique 2 : PCO prononcée pour le standard 6

La Marine nationale a prononcé la première capacité opérationnelle de son avion de patrouille maritime Atlantique 2 au standard 6. Cette PCO fait suite à l’important programme de rénovation de l’appareil initié il y a sept ans et qui va voir la modernisation de 18 des 22 « PATMAR » en service dans les flottilles 21F et 23F, basée à Lann-Bihoué, dans le Morbihan.

Cette PCO « intervient à l’issue d’une période intense d’évaluation opérationnelle, menée par le détachement ATL2 du CEPA/10S, qui a révélé un saut capacitaire significatif, dans le domaine de la lutte anti sous-marine notamment. Avec l'arrivée du standard 6, l’ATL2 est capable de lutter contre les menaces modernes (nouvelles générations de sous-marins et de navires) et est ainsi au niveau de nos partenaires », précise l’aéronautique navale française. Celle-ci dispose à ce stade de trois avions modernisés au standard 6 et cinq équipages qualifiés. La montée en puissance va se poursuivre l’année prochaine, avec cinq ATL2 rénovés en ligne et huit équipages prévus fin 2021, date à laquelle la…