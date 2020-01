Piriou : trois palangriers livrés à Navimon

Le chantier vietnamien de Piriou a livré à Navimon trois palangriers dans le cadre du renouvellement de sa flotte. En octobre 2017, l’armement calédonien, filiale de SEM SODIL, avait commandé huit sisterships de 20.70 mètres pour 6.9 de large et destinés à la pêche au thon. Les deux premiers ont déjà été livrés en novembre 2018. La troisième tranche, confirmée en novembre dernier, doit suivre en novembre de cette année.

(© PIRIOU)

(© PIRIOU)

Ces huit palangriers disposent d’une propulsion diesel de 340 Kw et d’une capacité cales de 75 m3 (une cale réfrigérée de 50 m3 à 0°C et une cale réfrigérée de 25 m3 à -20°C). Les nouveaux bateaux remplacent une série déjà construite par Piriou entre 1998 et 2000. « Ces unités nouvelle génération sont conçues pour améliorer le confort des marins, faciliter les opérations de maintenance, optimiser les charges d’exploitation et répondre aux enjeux de sécurité ainsi qu'aux nouvelles normes environnementales », indique Piriou.