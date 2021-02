Piriou va construire un remorqueur pour les lamaneurs de Brest et Roscoff

C’est une belle petite unité dont va disposer dans quelques mois la Société coopérative des lamaneurs des ports de Brest-Roscoff. Celle-ci a commandé à Piriou son premier remorqueur neuf. Ce bateau intégralement en acier, conçu par les bureaux d’études concarnois de Piriou Ingénierie et qui va être réalisé par le chantier vietnamien du groupe, mesurera 16.5 mètres de long pour 6.56 de large et 2.5 mètres de tirant d’eau. « Sa conception a été adaptée pour répondre aux demandes spécifiques de l’armateur. Il est destiné à effectuer des opérations de remorquage portuaire par l’arrière et à couple, des opérations de poussage et des opérations de remorquage hauturier par l’arrière ; (il) sera équipé d’une motorisation nouvelle génération qui répond à la norme IMO III », précise Piriou. Offrant une capacité de traction de 15 tonnes, le remorqueur sera doté de deux moteurs diesels de 440 kW chacun entrainant deux lignes d'arbre, avec en plus un propulseur d'étrave. Ses soutes pourront contenir 15 m3 de gasoil et 1.6 m3 d’eau douce. Armé par quatre marins, il doit être livré cet été, plus précisément au mois d’août.

