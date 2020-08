Plan de relance: l’industrie navale veut en profiter

Après des plans sectoriels lancés en urgence avant l’été pour venir immédiatement en aide aux secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus, comme l’aéronautique, l’automobile et le tourisme, le gouvernement français dévoilera la semaine prochaine un plan global de relance de l’économie nationale. Une enveloppe supplémentaire d’environ 100 milliards d’euros est prévue. Parmi les filières qui comptent bien bénéficier de ce coup de pouce, il y a l’industrie navale, en particulier les chantiers et équipementiers travaillant sur le segment des bateaux militaires et de sécurité.

De Naval Group aux Chantiers de l’Atlantique, en passant par Piriou, CMN, Ocea, Socarenam, Couach et des dizaines de constructeurs plus petits, le secteur représente plus de 46.000 emplois directs sur tout le territoire, pour un chiffre d’affaires cumulé dépassant 11 milliards d’euros. Cela, sans compter les industries nautiques (42.000 emplois, près de 5 milliards de CA), l’offshore pétrolier et gazier (plus de 25.000 emplois pour 15 milliards de CA) et le secteur en plein essor des énergies marines (2600 emplois, 600 millions de CA pour le moment).

Pendant le printemps et cet été, les entreprises du naval ont travaillé comme d’autres filières françaises pour fournir au gouvernement des projets et besoins pouvant être intégrés au plan de relance de l’économie. Un plan pour lequel l’exécutif a notamment fixé comme grands axes l’écologie et le verdissement de l'économie, ainsi que la souveraineté et l’indépendance via en particulier la relocalisation industrielle. Ce travail a été piloté par le Groupement des Industries et activités de Construction Navale (GICAN). Selon les informations recueillies par Mer et Marine, 50 actions ont été proposées par la filière des industriels de la mer autour de quatre idées structurantes :

La relance par la commande publique : confirmer et accélérer des projets en cours ou à l’étude, mettre en place des mesures de soutien à la commande privée et à l’export de type crédit acheteur et crédit vendeur, conditionner les aides au transport maritime et soutenir les armateurs à travers le « tax lease » et des mesures fiscales, conditionner le soutien de l’Etat et des commandes publiques à une augmentation significative de la valeur produite en France et en Europe…

La relance par l’offre grâce à un renforcement du soutien à l’export mais aussi l’innovation : accentuer les programmes de recherche et de développement maritimes, notamment sur le plan environnemental, accélérer la mise en place des financements de R&D mais aussi de démonstrateurs technologiques permettant de valider les innovations et de faciliter leur industrialisation, aider à la digitalisation de la filière jusqu’aux PME.

Relancer la politique industrielle française dans le domaine maritime, se protéger des OPA extra-européennes agressives et consolider la filière française et européenne afin d’atteindre une taille critique suffisante pour résister à la concurrence étrangère, notamment asiatique.

Favoriser la résilience et la souveraineté par la relocalisation de certaines activités et le développement de l’emploi industriel des techniciens et ouvriers via la formation professionnelle et le renforcement de l’action en faveur de l’attractivité, notamment auprès des jeunes, des métiers de la navale. Ce qui doit contribuer notamment à augmenter le poids de la sous-traitance locale, l’objectif affiché étant de réduire le recours aux travailleurs détachés, encore nombreux dans les chantiers français, non seulement pour des questions économiques mais aussi très souvent du fait d’une pénurie de candidats français.

En matière de commandes publiques, le secteur de la défense devrait être le principal bénéficiaire des mesures du plan de relance. Cela s’explique par le fait que ces marchés sont plus facilement attribuables à des entreprises nationales et qu’une grande partie des chantiers navals français, petits et grands, ont désormais une activité plus ou moins importante dans la construction de bateaux gris.

Globalement, le GICAN a demandé à ce que les programmes prévus par l’actuelle loi de programmation militaire, qui couvre la période 2019-2025, soient préservés et même accélérés (voire amplifiés) afin de lancer plus rapidement d’autres projets. L’objectif étant au final de passer d’une logique de remplacement des matériels vieillissants et de comblement des ruptures capacitaires à une stratégie de renforcement des moyens navals en France métropolitaine et Outre-mer. Ce qui pourrait donc conduire à un format revu à la hausse pour certaines capacités.

Pour la Marine nationale, en dehors des dossiers majeurs de long terme que sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération (SNLE 3G) et du projet de porte-avions de nouvelle génération (PANG), plusieurs actions ont été demandées, notamment l’accélération du programme des nouvelles frégates de taille intermédiaire (FDI). Cinq unités ont pour le moment été commandées, la tête de série ayant vu sa construction débuter en octobre 2019 sur le site Naval Group de Lorient, en vue d’une livraison en 2023. Les autres doivent à ce stade suivre d’ici 2029, sachant que certains acteurs poussent pour que la série comprenne trois unités supplémentaires, soit huit en tout, afin de répondre aux besoins opérationnels de la flotte française face à l’accroissement des menaces.

Les industriels demandent par ailleurs une accélération du programme de système de lutte anti-mines futur (SLAMF) avec, au-delà, des systèmes de drones en cours d’expérimentation, la commande rapide des plateformes : les bâtiments de guerre des mines (BGDM), dont quatre unités sont sécurisées mais dont le format pourrait passer à six, voire huit, ainsi que les cinq nouveaux bâtiments bases de plongeurs démineurs (BBPD).

Une accélération est aussi souhaitée pour le programme CHOF (capacité hydrographique et océanographique future) portant sur la construction de deux nouveaux navires équipés de drones et senseurs de nouvelle génération pour succéder aux trois actuels bâtiments hydrographiques (BH). Les industriels demandent une accélération de la phase d’expérimentation fin 2021 pour permettre le lancement de la réalisation des drones, navires et senseurs en 2022.

Est également souhaitée l’accélération de la commande des dix futurs patrouilleurs océaniques, dont les premiers exemplaires ne sont pour le moment pas prévus avant 2025. Pour la Gendarmerie maritime, les industriels souhaitent que le projet de remplacement des six actuels patrouilleurs côtiers de gendarmerie (PCG) concerne d’emblée toute cette flottille, alors que l’appel d’offres lancé récemment par la direction générale de l’armement (DGA) ne porte pour le moment que sur deux unités. Toujours chez les gendarmes maritimes, qui pour mémoire sont mis pour emploi auprès du chef d’état-major de la marine, un autre sujet est sur la table, celui de la prochaine génération de vedettes côtières de surveillance maritime (VSMP), dont vingt exemplaires ont été mis en service au début des années 2000. Trois nouvelles unités ont été commandées en début d’année à Socarenam pour des livraisons en 2021 et 2022. Il s’agit maintenant pour les industriels de travailler sur les dix-sept autres vedettes qui parachèveront la succession des actuelles VCSM.

Parmi les propositions soumises au gouvernement, on notera une augmentation du nombre d’engins de débarquement amphibie standards (EDA), conçus par CNIM et réalisés par Socarenam. Notifié en 2019 (avec une première commande ferme de quatre engins), ce programme porte pour le moment sur la construction de quatorze chalands.

Enfin, on notera la demande des industriels de mettre en production plus rapidement que prévu actuellement des projets européens, en particuliers ceux portés en franco-italien par Naviris, la société commune de Naval Group et Fincantieri. A commencer par la refonte des frégates Horizon et l’European Patrol Corvette (EPC).

Reste maintenant à voir, dans toutes ces propositions, ce que le gouvernement retiendra.

Alors que les industriels français du naval souhaitent aussi se positionner sur les investissements de l’agence européenne Frontex qui doit financer de nouveaux patrouilleurs et vedettes pour la Méditerranée et la Baltique, les commandes publiques nationales doivent permettre de compenser une baisse prévisible, pour quelques années, des commandes à l’export. Pour l’heure, il n’y a pas péril en la demeure, le gros des chantiers français ayant un plan de charge plutôt bien garni pour les toutes prochaines années. Mais la roue tourne vite et l’objectif est de maintenir l’activité et les emplois jusqu’au redressement du marché export, tout en profitant de cette période pour consolider une industrie stratégique dans le cadre des ambitions maritimes de la France portées par Emmanuel Macron.

En cela, il ne conviendra évidemment pas de se contenter du traditionnel levier de la commande publique dans une politique court-termiste et colbertiste, et surtout pas sur le seul segment militaire, dont on voit bien qu’il noyaute aujourd’hui la filière. Car les enjeux sont tout aussi importants, si ce n’est plus, dans le secteur civil. Dans ce domaine, la France doit notamment combler son retard sur les navires environnementalement acceptables, en particulier autour des problématiques de propulsions plus vertueuses, où aujourd’hui elle n’est guère pionnière que dans les technologies véliques. A l’instar de l’automobile et de l’aéronautique, un effort majeur dans ce domaine doit impérativement être conduit sur la transition énergétique, à commencer par l’hydrogène pour lequel d’autres pays, comme la Norvège et l’Allemagne, mènent désormais une politique très volontariste. Il s’agit, ni plus ni moins, que de ne pas rater le coche de la prochaine génération de navires de commerce, ferries, paquebots ou encore bateaux de pêche qui se dessine ailleurs. Sans oublier évidemment le développement des énergies marines, dont le potentiel de croissance est considérable et qui font partie des réponses face aux enjeux climatiques.

